Україні відомо про десятки місць у Білорусі, де тримають українських дітей, — Лубінець

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець. Фото: president.gov.ua

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Офісу омбудсмена відомо про місця у Білорусі, де тримають українських дітей. За його словами, нараховується десятки місць з викраденими маленькими українцями.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Що відомо про місця утримання дітей з України в Білорусі

"По кількості місць — у нас (є інформація про. — Ред.) десятки (цих місць у Білорусі. — Ред.)", — наголосив Лубінець.

За його словами, наразі інформації щодо всиновлення білоруськими сім'ями дітей з України в Офісу уповноваженого з прав людини немає.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій. Вони вивезли до РФ ще 450 неповнолітніх українців.

Також ми повідомляли, що від початку повномасштабної війни в Україні росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій понад 700 тисяч дітей. Більша частина з них приїхала зі своїми батьками або рідними. Дітей, які залишилися сиротами, віддали до прийомних родин.

Додамо, що Національний моніторинговий центр допомоги зниклим та постраждалим дітям під керівництвом дружини міністра МНС Росії Олени Мільської займався перевезенням дітей з України до Росії. У жовтні 2022 року команда Мільської у співпраці з МНС організувала транспортування дітей із Херсона через Крим до російського Краснодарського краю.