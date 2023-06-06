Лубінець відреагував на святкування дня російської мови в ООН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на святкування ООН дня російської мови в день підриву Каховської ГЕС. За його словами, допоки окупанти відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ.

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram-каналі.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що безкарність — це рушійна сила і основна російська зброя.

"А безкарність нелюдам дозволяє відчути навіть глобальна міжнародна організація, яка покликана підтримувати мир у світі. Сьогодні, в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднює публікацію про День російської мови", — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що своїми діями ООН заохочує росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально, адже РФ вже показала байдужість на всі міжнародні домовленості, підписані конвенції та норми. За його словами, Росія переконана, що не буде нести покарання за будь-який злочин.

"Збитий літак МН17, закатовані українці, на камеру розстріляні полонені, вбиті та поранені діти, розстріляні евакуаційні колони, зруйновані вщент міста, окупована та обстріляна ЗАЕС, депортовані діти, заміновані, а тепер ще й затоплені території України… Це неповний перелік злочинів, які безкарно вчинила Росія — у День російської мови, у День вишиванки, у День пам’яті та примирення, у День матері", — зазначив Лубінець.

Він додав, що РФ не місце у Радбезі ООН та в ООН загалом.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, святкує День російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Також ми писали, що російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Додамо, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.