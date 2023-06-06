Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Лубінець відреагував на святкування дня російської мови в ООН arrow

Лубінець відреагував на святкування дня російської мови в ООН

6 червня 2023 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лубінець відреагував на святкування дня російської мови в ООН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на святкування ООН дня російської мови в день підриву Каховської ГЕС. За його словами, допоки окупанти відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ. 

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram-каналі. 

Читайте також:

Реакція Лубінця на святкування російської мови в ООН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що безкарність — це рушійна сила і основна російська зброя.

"А безкарність нелюдам дозволяє відчути навіть глобальна міжнародна організація, яка покликана підтримувати мир у світі. Сьогодні, в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднює публікацію про День російської мови", — наголосив Лубінець.

Він зазначив, що своїми діями ООН заохочує росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально, адже РФ вже показала байдужість на всі міжнародні домовленості, підписані конвенції та норми. За його словами, Росія переконана, що не буде нести покарання за будь-який злочин. 

"Збитий літак МН17, закатовані українці, на камеру розстріляні полонені, вбиті та поранені діти, розстріляні евакуаційні колони, зруйновані вщент міста, окупована та обстріляна ЗАЕС, депортовані діти, заміновані, а тепер ще й затоплені території України… Це неповний перелік злочинів, які безкарно вчинила Росія — у День російської мови, у День вишиванки, у День пам’яті та примирення, у День матері", — зазначив Лубінець.

Він додав, що РФ не місце у Радбезі ООН та в ООН загалом.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй у день військового злочину росіян, який спровокував екологічну катастрофу в Україні, святкує День російської мови. У ООН пропонують слідкувати за своєю роботою російською мовою.

Також ми писали, що російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Додамо, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB