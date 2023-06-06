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Лубинец отреагировал на празднование дня русского языка в ООН

6 июня 2023 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец отреагировал на празднование дня русского языка в ООН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец отреагировал на празднование ООН дня русского языка в день подрыва Каховской ГЭС. По его словам, пока оккупанты чувствуют себя безнаказанными, они будут продолжать разрушать цивилизованный мир.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, что безнаказанность — это движущая сила и основное российское оружие.

"А безнаказанность извергам позволяет почувствовать даже глобальная международная организация, которая призвана поддерживать мир в мире. Сегодня, в день, когда российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, ООН публикует публикацию о Дне русского языка", — подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что своими действиями ООН поощряет россиян действовать еще более жестоко, грубо, безжалостно и безответственно, ведь РФ уже показала безразличие на все международные договоренности, подписанные конвенции и нормы. По его словам, Россия убеждена, что не будет нести наказание за какое-либо преступление.

"Сбитый самолет МН17, пытки украинцев, на камеру расстреляны пленные, убитые и раненые дети, расстреляны эвакуационные колонны, разрушенные до основания города, оккупированная и обстрелянная ЗАЭС, депортированные дети, заминированные, а теперь еще и затопленные территории Украины... Это неполный перечень преступлений, которые безнаказанно совершила Россия — в День русского языка, в День вышиванки, в День памяти и примирения, в День матери", — отметил Лубинец.

Он добавил, что РФ не место в Совбезе ООН и ООН в целом.

Напомним, Организация Объединенных Наций в день военного преступления россиян, спровоцировавшего экологическую катастрофу в Украине, отмечает День русского языка. В ООН предлагают следить за своей работой на русском языке.

Также мы писали, что российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Добавим, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

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