Стало відомо, як окупанти могли підірвати Каховську ГЕС

Такий вигляд тепер має підірвана гребля Каховської ГЕС. Фото: t.me/Tsaplienko

Для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Там мова може йти про декілька тонн вибухівки, тому що підірвано декілька сегментів", — сказав Селезньов.

Він нагадав, що ще на початку осені минулого року українське військово-політичне керівництво повідомляло суспільство та світова спільнота про те, що Каховська ГЕС замінована росіянами, і вибухівки вони завезли туди дуже багато.

"Каховська ГЕС будувалася з урахуванням того, що вона може бути атакована ракетою з ядерною складовою. Тобто запас міцності був великий. Але росіяни знали, де закладати вибухівку, знали, як, щоб були ушкоджені несучі елементи та скільки", — зазначив військовий експерт.

Що сталося з Каховською ГЕС

Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

Як повідомили фахівці "Укренерго", станція відновленню не підлягає.

"Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", — пише Укргідроенерго.