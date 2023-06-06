Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Названо кількість вибухівки, якою росіяни могли підірвати Каховську ГЕС arrow

Названо кількість вибухівки, якою росіяни могли підірвати Каховську ГЕС

6 червня 2023 10:24
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як окупанти могли підірвати Каховську ГЕС
Такий вигляд тепер має підірвана гребля Каховської ГЕС. Фото: t.me/Tsaplienko
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

Читайте також:
Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Там мова може йти про декілька тонн вибухівки, тому що підірвано декілька сегментів", —  сказав Селезньов.

Він нагадав, що ще на початку осені минулого року українське військово-політичне керівництво повідомляло суспільство та світова спільнота про те, що Каховська ГЕС замінована росіянами, і вибухівки вони завезли туди дуже багато.

"Каховська ГЕС будувалася з урахуванням того, що вона може бути  атакована ракетою з ядерною складовою. Тобто запас міцності був великий. Але росіяни знали, де закладати вибухівку, знали, як, щоб були ушкоджені несучі елементи та скільки", —  зазначив військовий експерт.

Що сталося з Каховською ГЕС

Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

Як повідомили фахівці "Укренерго", станція відновленню не підлягає.

"Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", — пише Укргідроенерго.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB