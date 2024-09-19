Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах arrow

Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах

19 вересня 2024 19:23
Валерія Барановська - редактор
Удар по Сумах 19 вересня — Лубінець відреагував на влучання у геріатричний пансіонат
Лікарі надають допомогу постраждалим внаслідок удару по Сумах. Фото: ДСНС України
Валерія Барановська - редактор

У четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли місто Суми та влучили у геріатричний пансіонат. У закладі проживала 221 особа.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у четвер, 19 вересня.

Читайте також:

Росія вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах

Сьогодні росіяни вдарили по геріатричному пансіонату в Сумах. Лубінець зазначив, що ворожий снаряд влучив у будівлю закладу, де проживала 221 людина. 

"Ще одна російська атака на мирних жителів", — написав омбудсман.

Повідомляється, що поранених було госпіталізовано, наразі відомо про одного загиблого.

"РФ — країна-терорист. Лише терористи можуть чинити такі злочини! Росія повинна відповісти за кожний злочин проти українського населення! Світ не має мовчати", — наголосив Лубінець.

Також важливі новини дня по темі:

Суми Дмитро Лубінець омбудсмен війна в Україні ракетний удар загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Броня в "Резерв+" — чи треба отримувати паперові документи

19:57 Нардеп Камельчук заявив про вихід з партії Слуга народу

19:53 Відключення світла в Україні — енергетики дали прогноз на завтра

19:42 У Київській області чоловік забив до смерті перехожого — деталі від поліції

19:35 Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

19:23 Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах

19:22 Європарламент закликав зняти заборону на удари України вглиб Росії

19:18 Зеленський зустрівся з паралімпійцями та вручив їм державні нагороди

19:14 Мудрик перейде до топклубу — зіграє за шестиразового переможця Ліги чемпіонів

20:00 Броня в "Резерв+" — чи треба отримувати паперові документи

19:57 Нардеп Камельчук заявив про вихід з партії Слуга народу

19:53 Відключення світла в Україні — енергетики дали прогноз на завтра

19:42 У Київській області чоловік забив до смерті перехожого — деталі від поліції

19:35 Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

19:23 Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах

19:22 Європарламент закликав зняти заборону на удари України вглиб Росії

19:18 Зеленський зустрівся з паралімпійцями та вручив їм державні нагороди

19:14 Мудрик перейде до топклубу — зіграє за шестиразового переможця Ліги чемпіонів

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації