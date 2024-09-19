Удар по Сумах 19 вересня — Лубінець відреагував на влучання у геріатричний пансіонат

Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах
У четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли місто Суми та влучили у геріатричний пансіонат. У закладі проживала 221 особа.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у четвер, 19 вересня.
Росія вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах
Сьогодні росіяни вдарили по геріатричному пансіонату в Сумах. Лубінець зазначив, що ворожий снаряд влучив у будівлю закладу, де проживала 221 людина.
"Ще одна російська атака на мирних жителів", — написав омбудсман.
Повідомляється, що поранених було госпіталізовано, наразі відомо про одного загиблого.
"РФ — країна-терорист. Лише терористи можуть чинити такі злочини! Росія повинна відповісти за кожний злочин проти українського населення! Світ не має мовчати", — наголосив Лубінець.
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