Удар по Сумах 19 вересня — Лубінець відреагував на влучання у геріатричний пансіонат

Лікарі надають допомогу постраждалим внаслідок удару по Сумах. Фото: ДСНС України

У четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли місто Суми та влучили у геріатричний пансіонат. У закладі проживала 221 особа.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Росія вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах

Сьогодні росіяни вдарили по геріатричному пансіонату в Сумах. Лубінець зазначив, що ворожий снаряд влучив у будівлю закладу, де проживала 221 людина.

"Ще одна російська атака на мирних жителів", — написав омбудсман.

Повідомляється, що поранених було госпіталізовано, наразі відомо про одного загиблого.

"РФ — країна-терорист. Лише терористи можуть чинити такі злочини! Росія повинна відповісти за кожний злочин проти українського населення! Світ не має мовчати", — наголосив Лубінець.