Російська армія обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах — багато поранених, є загиблий

Росія вдарила по геріатричному пансіонату в Сумах — є загиблий
19 вересня 2024 18:53
Унаслідок російського удару є постраждалі. Фото: Нацполіція
У четвер, 19 вересня, російська армія обстріляла місто Суми. Окупанти вдарили по геріатричному пансіонату.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.
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За даними місцевої влади, унаслідок російського обстрілу є загиблий та постраждалі.
"Загинула одна людина, ще 12 отримали поранення", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає.
"Частково зруйнований технічний та п'ятий поверхи", — додали у МВС.
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