Російська армія обстріляла геріатричний пансіонат у Сумах — багато поранених, є загиблий

Унаслідок російського удару є постраждалі. Фото: Нацполіція

У четвер, 19 вересня, російська армія обстріляла місто Суми. Окупанти вдарили по геріатричному пансіонату.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також:

Російська атака на геріатричний пансіонат

За даними місцевої влади, унаслідок російського обстрілу є загиблий та постраждалі.

"Загинула одна людина, ще 12 отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція. Фото: Нацполіція

Зазначається, що з будівлі евакуювали 147 осіб. Людей під завалами немає.

"Частково зруйнований технічний та п'ятий поверхи", — додали у МВС.

Медики надають жінці допомогу. Фото: Нацполіція

Чоловіка на ношах евакуюють з будівлі. Фото: Нацполіція

Літній чоловік під час евакуації взяв з собою ікону. Фото: Нацполіція

Рятувальники допомагають в евакуації літніх людей. Фото: Нацполіція

У геріатричному пансіонаті перебували люди з інвалідністю. Фото: Нацполіція

Евакуація чоловіка з будівлі пансіонату. Фото: ДСНС

Працівники пансіонату надають допомогу потерпілим на вулиці. Фото: ДСНС