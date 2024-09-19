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Лубинец отреагировал на удар по гериатрическому пансионату в Сумах

19 сентября 2024 19:23
Валерия Барановская - редактор
Удар по Сумам 19 сентября — Лубинец отреагировал на попадание в гериатрический пансионат
Врачи оказывают помощь пострадавшим в результате удара по Сумам. Фото: ГСЧС Украины
Валерия Барановская - редактор

В четверг, 19 сентября, российские войска обстреляли город Сумы и попали в гериатрический пансионат. В заведении проживал 221 человек.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Сегодня россияне ударили по Гериатрическому пансионату в Сумах. Лубинец отметил, что вражеский снаряд попал в здание заведения, где проживал 221 человек.

"Еще одна российская атака на мирных жителей", — написал омбудсман.

Сообщается, что раненые были госпитализированы, пока известно об одном погибшем.

"РФ — страна-террорист. Только террористы могут совершать такие преступления! Россия должна ответить за каждое преступление против украинского населения! Мир не должен молчать", — подчеркнул Лубинец.

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