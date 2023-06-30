Лубінець закликав волонтерів не забирати самостійно дітей з РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав волонтерів не забирати українських дітей з РФ самостійно. Він розповів про небезпеку, яка загрожує таким людям.

Про це Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю LB.ua.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини закликав волонтерів не відправляти на територію Росії родичів за своїми дітьми.

"Ви бачили повідомлення, що затримали громадянку України, яка приїхала за українськими дітьми і яка не має стосунку до цих дітей? Її відправила громадська організація, навіть назву її дали, я не буду називати. І ця громадська організація співпрацює із СБУ", — розповів Лубінець.

Він розповів, що дізнався про це зі свого каналу комунікації з території РФ. У Лубінця запитали, чи відомо йому щось про цю інформацію. Тоді затримали двох мам в аеропорту "Шереметьєво". Одна з них їхала за своєю дитиною, а іншу відправили за неповнолітнім.

"Не буду розкривати деталі — нам вдалося повернути маму з дитиною, хоч її вже затримала ФСБ. Друга дівчина, на жаль, поки що перебуває там", — повідомив Лубінець.

Підстави для затримання в Росії

Лубінець пояснив, що підстави для затримання українців на території РФ можуть бути будь-які. Він ще раз закликав волонтерів не відправляти людей за дітьми.

"У нас принаймні є позитивні моменти, коли ми, повертаючи дітей, пропрацьовуємо питання, хто за ними поїде, і нам обіцяють, що з цими людьми нічого не станеться. Коли їх відправляють просто так, ніхто не знає, що з ними може статися", — наголосив Лубінець.

Він також розповів про випадок, коли після 13-годинного допиту ФСБ РФ померла бабуся, яку відправила до РФ громадська організація.

"Якщо ви їдете, ми, як держава, маємо про це знати. По-друге, хоч якось гарантувати хоч якусь безпеку. По-третє, пропрацювати питання, щоб людина спокійно заїхала і повернулася назад", — зазначив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини додав, що кількість дітей, яких повернули в Україну, була б набагато більшою, якби волонтери не відправляли людей самостійно до РФ.

Нагадаємо, російські окупанти планують вивезти з окупованих територій чотирьох українських областей нібито на оздоровлення близько 6 тисяч дітей. Найбільшу кількість дітей планується депортувати з Донбасу.