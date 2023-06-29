Росія планує депортувати близько 6 тисяч дітей з України, — Микола Кулеба

Українські діти, яких депортували до Росії. Фото: росЗМІ

Російські окупанти планують вивезти з окупованих територій чотирьох українських областей нібито на оздоровлення близько 6 тисяч дітей. Найбільшу кількість дітей планується депортувати з Донбасу.

Про це заявив на своєму Telegram-каналі колишній дитячий омбудсмен Микола Кулеба.

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Чергова депортація українських дітей

Микола Кулеба заявив, що російські окупанти планують масштабну депортацію дітей з окупованих територій України.

Цей процес буде замаскований під виглядом "літнього оздоровлення".

Деталі російської операції

За наявною інформацією, зазначив Кулеба, усього росіяни планують вивезти з України близько 6 тисяч українських дітей.

Найбільша кількість — орієнтовно 5 тисяч неповнолітніх українців — буде вивезена з окупованих Донецької та Луганської областей на "оздоровлення" до Краснодарського краю та Свердловської області Росії.

Крім того, відомо про вивезення українських дітей з наступних регіонів:

300 дітей із Запорізької області вивезуть на "відпочинок" в Чувашію;

200 неповнолітніх з Мелітопольського району будуть вивезені у Кіровську область;

близько 500 українських дітей із усіх чотирьох областей планують депортувати у Осетію.

Микола Кулеба про депортацію українських дітей

Нагадаємо, за словами першої леді України Олени Зеленської, за час повномасштабної війни росіяни викрали і вивезли на свою територію 19,5 тисячі українських дітей. Повернути поки що вдалося лише 371 неповнолітнього.