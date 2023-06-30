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Лубинец призвал волонтеров не забирать самостоятельно детей из РФ

30 июня 2023 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец призвал волонтеров не забирать самостоятельно детей из РФ
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал волонтеров не забирать украинских детей из РФ самостоятельно. Он рассказал об опасности, угрожающей таким людям.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в интервью LB.ua.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвал волонтеров не отправлять на территорию России родственников за своими детьми.

"Вы видели сообщение, что задержали гражданку Украины, которая приехала за украинскими детьми и которая не имеет отношения к этим детям? Ее отправила общественная организация, даже название ее дали, я не буду называть. И эта общественная организация сотрудничает с СБУ", — рассказал Лубинец.

Он рассказал, что узнал об этом из своего канала коммуникации с территории РФ. У Лубинца спросили, известно ли ему что-то об этой информации. Тогда задержали двух мам в аэропорту "Шереметьево". Одна из них ехала за своим ребенком, а другую отправили за несовершеннолетним.

"Не буду раскрывать детали — нам удалось вернуть маму с ребенком, хотя ее уже задержала ФСБ. Вторая девушка, к сожалению, пока находится там", — сообщил Лубинец.

Основания для задержания в России

Лубинец объяснил, что основания для задержания украинцев на территории РФ могут быть любые. Он еще раз призвал волонтеров не отправлять людей за детьми.

"У нас по крайней мере есть положительные моменты, когда мы, возвращая детей, прорабатываем вопрос, кто за ними поедет, и нам обещают, что с этими людьми ничего не случится. Когда их отправляют просто так, никто не знает, что с ними может произойти", — подчеркнул Лубинец.

Он также рассказал о случае, когда после 13-часового допроса ФСБ РФ умерла бабушка, которую отправила в РФ общественная организация.

"Если вы едете, мы, как государство, должны об этом знать. Во-вторых, хоть как-то гарантировать хоть какую-то безопасность. В-третьих, проработать вопрос, чтобы человек спокойно заехал и вернулся обратно", — отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека добавил, что количество детей, которых вернули в Украину, было бы гораздо больше, если бы волонтеры не отправляли людей самостоятельно в РФ.

Напомним, российские оккупанты планируют вывезти с оккупированных территорий четырех украинских областей якобы на оздоровление около 6 тысяч детей. Наибольшее количество детей планируется депортировать из Донбасса.

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