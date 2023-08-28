Луганські підпільники ліквідували ворожі військові патрулі, — АТЕШ

Окупанти в українському Луганську. Фото: скриншот

Українськое підпілля у тимчасово окупованому Луганську ліквідували ворожі військові патрулі. Також партизани постійно там ведуть розвідку.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

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Партизанський рух "АТЕШ" повідомляє, що луганським підпільникам вдалося ліквідувати місцеві патрулі ворога.

"Нам вдалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК ("ЛНР") та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і цивільне населення", — розповіли представники підпілля.

Партизани також додають, що луганчани, які проживають на тимчасово окупованій території, "усвідомили свої помилки та не хочуть бути причетними до "русского мира"".

Нагадаємо, командування ЗСУ вважає, що українські захисники прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні. Тепер за його оцінками наші воїни зможуть просуватися швидше.

У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря.