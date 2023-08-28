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Луганские подпольщики ликвидировали вражеские военные патрули, — АТЕШ

28 августа 2023 04:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Луганские подпольщики ликвидировали вражеские военные патрули, — АТЕШ
Оккупанты в украинском Луганске. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинское подполье во временно оккупированном Луганске ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны там постоянно ведут разведку.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

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Партизанское движение "АТЕШ" сообщает, что луганским подпольщикам удалось уничтожить местные патрули врага.

"Нам удалось ликвидировать действующие в Луганске военные патрули. Некоторых военных россияне так и не нашли. Военные из 2 АК ("ЛНР") и других военных подразделений вступают в наши ряды, как и гражданское население", — рассказали представители подполья.

Партизаны также добавляют, что проживающие на временно оккупированной территории луганчане "осознали свои ошибки и не хотят быть причастными к "русскому миру"".

Напомним, командование ВСУ считает, что украинские защитники прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь, по его оценкам, наши воины смогут продвигаться быстрее.

В июне Украина начала контрнаступление, но хорошо подготовленные линии обороны России, усиленные минными полями, замедлили их продвижение на юг к Азовскому морю.

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