Україна може прискорити свій наступ на півдні, — Reuters

Воїни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб

Командування ЗСУ вважає, що українські захисники прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні. Тепер за його оцінками наші воїни зможуть просуватися швидше.

Про це пише Reuters.

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У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря.

Українські сили заявили в середу 23 серпня, що підняли національний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області, приблизно за 10 км (шість миль) на південь від прифронтового міста Оріхів.

"Ми не зупиняємось на цьому", — сказав командир "Скала", який привів частину військ у Роботине і додав, — "далі у нас Бердянськ, а далі. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета — не Роботине, наша мета — Азовське море".

Роботине знаходиться приблизно в 100 км від Бердянська, порту на березі Азовського моря, і в 85 км від стратегічного міста Мелітополя. Обидва окуповані російськими військами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому минулого року.

"Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми підходимо до тих рубежів, де ми можемо йти вперед. Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", — заявив "Скала".

До того ж за його словами, українські війська зараз увійшли на території, де були лише групи "російського матеріально-технічного забезпечення", і де він чітко дав зрозуміти, що не очікує, що оборону Росії буде так важко прорвати.

"Ми рухаємося далі, щоб звільнити всі наші землі", — зазначив він.

Нагадаємо, у мережі опублікували рідкісні кадри з передової, на яких українські захисники звільняють Роботине.