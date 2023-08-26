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Україна може прискорити свій наступ на півдні, — Reuters

26 серпня 2023 00:08
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Валерія Пержун
редактор
Україна може прискорити свій наступ на півдні, — Reuters
Воїни ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Командування ЗСУ вважає, що українські захисники прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні. Тепер за його оцінками наші воїни зможуть просуватися швидше.

Про це пише Reuters.

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У червні Україна почала контрнаступ, але добре підготовлені лінії оборони Росії, посилені мінними полями, сповільнили їхнє просування на південь до Азовського моря.

Українські сили заявили в середу 23 серпня, що підняли національний прапор у селищі Роботине на півдні Запорізької області, приблизно за 10 км (шість миль) на південь від прифронтового міста Оріхів.

"Ми не зупиняємось на цьому", — сказав командир "Скала", який привів частину військ у Роботине і додав, — "далі у нас Бердянськ, а далі. Я відразу дав зрозуміти своїм бійцям: наша мета — не Роботине, наша мета — Азовське море".

Роботине знаходиться приблизно в 100 км від Бердянська, порту на березі Азовського моря, і в 85 км від стратегічного міста Мелітополя. Обидва окуповані російськими військами після повномасштабного вторгнення Москви в лютому минулого року.

"Ми пройшли основні дороги, які були заміновані. Ми підходимо до тих рубежів, де ми можемо йти вперед. Я впевнений, що звідси ми підемо швидше", — заявив "Скала".

До того ж за його словами, українські війська зараз увійшли на території, де були лише групи "російського матеріально-технічного забезпечення", і де він чітко дав зрозуміти, що не очікує, що оборону Росії буде так важко прорвати.

"Ми рухаємося далі, щоб звільнити всі наші землі", — зазначив він.

Нагадаємо, у мережі опублікували рідкісні кадри з передової, на яких українські захисники звільняють Роботине.

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