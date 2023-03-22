Лукашенко влаштував істерику через постачання Україні британських снарядів

Самопроголошений президент Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив Україні та усьому світові "страшним уроком" від росії. Лукашенко назвав неприпустимим постачання в Україну британських снарядів зі збідненим ураном.

Відео істерики самопроголошеного глави Білорусі опублікували російські пропагандисти.

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За словами Олександра Лукашенка, росія може передати Білорусі "боєприпаси зі справжнім ураном", якщо Україна отримає британські снаряди зі збідненим ураном.

"Тоді росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від божевілля треба трішки відходити убік", — сказав Лукашенко.

Він пригрозив, що якщо ці боєприпаси будуть використані, то відповідь росії буде страшною.

"Щойно ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ росії, ви побачите: відповідь буде страшним для всієї планети уроком. У росії не тільки збіднений уран, ви це чудово знаєте", — розповів Лукашенко.

Нагадаємо, 21 березня Велика Британія оголосила про намір передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном, які краще пробивають сучасну броню.