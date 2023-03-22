Лукашенко устроил истерику из-за поставок Украине британских снарядов
Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным уроком" от россии. Лукашенко назвал недопустимым поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.
Видео истерики самопровозглашенного главы Беларуси опубликовали российские пропагандисты.
-
"Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет
-
Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии
-
Оккупанты готовят специальные "военкоматы" для принудительной мобилизации в Донецкой области
-
Ракетный обстрел Запорожья: реакция знаменитостей на террор окупантов
-
Из Одесского порта вышло судно, зафрахтованное ООН: куда оно следует
-
Под Харьковом правоохранители эксгумировали труп мирной жительницы: детали расследования
-
Больницы в оккупации забиты россиянами: какие проблемы это повлекло для гражданских
-
В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить
-
Глава Авдеевской МВА Барбаш рассказал, что оккупанты еще с прошлого года пытаются окружить город
-
Эксперт нашел неожиданный источник поставок самолетов для Украины
Подробности
По словам Александра Лукашенко, россия может передать Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном", если Украина получит британские снаряды с обедненным ураном.
"Тогда россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумны, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия нужно немного отходить в сторону", — сказал Лукашенко.
Он пригрозил, что если эти боеприпасы будут использованы, то ответ россии будет страшен.
"Только что эти боеприпасы взорвутся на позициях войск россии, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. В россии не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", — рассказал Лукашенко.
Напомним, 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню.