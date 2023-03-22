Лукашенко устроил истерику из-за поставок Украине британских снарядов

Самопровозглашенный президент Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил Украине и всему миру "страшным уроком" от россии. Лукашенко назвал недопустимым поставки в Украину британских снарядов с обедненным ураном.

Видео истерики самопровозглашенного главы Беларуси опубликовали российские пропагандисты.

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По словам Александра Лукашенко, россия может передать Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном", если Украина получит британские снаряды с обедненным ураном.

"Тогда россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумны, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и опасное. Поэтому от безумия нужно немного отходить в сторону", — сказал Лукашенко.

Он пригрозил, что если эти боеприпасы будут использованы, то ответ россии будет страшен.

"Только что эти боеприпасы взорвутся на позициях войск россии, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. В россии не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", — рассказал Лукашенко.

Напомним, 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню.