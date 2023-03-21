Велика Британія передасть Україні снаряди зі збідненим ураном

Бойовий танк Challenger 2

Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2. Неуніфіковані снаряди калібром 120-мм та 7,62-мм надішлють разом із танками, які Британія пообіцяла на початку березня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Великої Британії Анабель Голді.

Що відомо

Боєприпаси такого типу мають підвищену ефективність та легко уражають сучасну техніку.

"Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран", — заявила Анабель Голді.

Також подібні боєприпаси не визнають хімзброєю і їх застосування ніяк не регулюється.

Нагадаємо, влада Великої Британії у січні офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2.

Також прем'єр Британії Ріші Сунак повідомляв, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні.