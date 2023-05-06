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Лукашук розповів, скільки людей постраждали внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині

6 травня 2023 22:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Лукашук розповів, скільки людей постраждали внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Фото: Інформатор Нікополь
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 6 травня, очільник Дніпропетровської обласної ради проінформував, яка ситуація в області. Окупанти весь день обстрілювали мирних жителів.

Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Ситуація на Дніпропетровщині

"Вісім обстрілів Нікопольського району, семеро людей постраждали від дій агресора. Окупанти весь день тероризували мирних жителів. По Нікополю ворог гатив з "Градів" та важкої артилерії. Пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них ушпиталені, один постраждалий лікуватиметься вдома", — написав Микола Лукашук.

Зазначається, що в місті понівечено 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала й одна будівля, що не експлуатується.

"Ще три громади району — Марганецька, Мирівська, Покровська — потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона в лікарні. Пошкоджено будівлю ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі. Надвечір окупанти з "Градів" знову вдарили по Мирівській ТГ. Попередньо відомо, що поранено одного чоловіка 43 років. Понівечено 2 житлові будинки, господарську споруду, авто", — зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради.

Інші райони Дніпропетровщини ворожих атак не зазнали.

Наразі деталі ще уточнюються.

Нагадаємо, що наразі у Дніпрі пролунали звуки вибуху. В Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

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