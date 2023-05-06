Лукашук розповів, скільки людей постраждали внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині
Сьогодні, 6 травня, очільник Дніпропетровської обласної ради проінформував, яка ситуація в області. Окупанти весь день обстрілювали мирних жителів.
Про це інформує очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Ситуація на Дніпропетровщині
"Вісім обстрілів Нікопольського району, семеро людей постраждали від дій агресора. Окупанти весь день тероризували мирних жителів. По Нікополю ворог гатив з "Градів" та важкої артилерії. Пʼятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них ушпиталені, один постраждалий лікуватиметься вдома", — написав Микола Лукашук.
Зазначається, що в місті понівечено 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала й одна будівля, що не експлуатується.
"Ще три громади району — Марганецька, Мирівська, Покровська — потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона в лікарні. Пошкоджено будівлю ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі. Надвечір окупанти з "Градів" знову вдарили по Мирівській ТГ. Попередньо відомо, що поранено одного чоловіка 43 років. Понівечено 2 житлові будинки, господарську споруду, авто", — зазначив очільник Дніпропетровської обласної ради.
Інші райони Дніпропетровщини ворожих атак не зазнали.
Наразі деталі ще уточнюються.
Нагадаємо, що наразі у Дніпрі пролунали звуки вибуху. В Дніпропетровській та Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.