Лукашук рассказал, сколько людей пострадали в результате обстрелов на Днепропетровщине
Сегодня, 6 мая, глава Днепропетровского областного совета проинформировал, какая ситуация в области. Оккупанты весь день обстреливали мирных жителей.
Об этом информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Ситуация на Днепропетровщине
"Восемь обстрелов Никопольского района, семь человек пострадали от действий агрессора. Оккупанты весь день терроризировали мирных жителей. По Никополю враг бил из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пять мужчин в возрасте от 44 до 60 лет получили ранения. Четверо из них получили ранения и их госпитализировали. Один будет лечиться дома", — написал Николай Лукашук.
Отмечается, что в городе изуродовано 14 частных домов и 13 хозяйственных построек, газопроводы, промышленное предприятие. Повреждения получило еще одно здание, которое не эксплуатируется.
Еще три громады района — Марганецкая, Мировская, Покровская — попали под огонь из тяжелой артиллерии. В последний в результате обстрелов пострадала 63-летняя женщина, она в больнице. Повреждено здание лицея, полдесятка частных домов, хозяйственная постройка, электросети. К вечеру оккупанты с "Градов" снова ударили по Мировской ТГ. Предварительно известно, что ранен один мужчина 43 лет. Изувечены 2 жилых дома, хозяйственное сооружение, авто", — отметил глава Днепропетровского областного совета.
Другие районы Днепропетровщины вражеским атакам не подвергались.
Пока детали еще уточняются.
Напомним, что в Днепре прозвучали звуки взрыва. В Днепропетровской и Запорожской области объявлена воздушная тревога.