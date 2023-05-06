Лукашук рассказал, сколько людей пострадали в результате обстрелов на Днепропетровщине

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Фото: Информатор Никополь

Сегодня, 6 мая, глава Днепропетровского областного совета проинформировал, какая ситуация в области. Оккупанты весь день обстреливали мирных жителей.

Об этом информирует глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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"Восемь обстрелов Никопольского района, семь человек пострадали от действий агрессора. Оккупанты весь день терроризировали мирных жителей. По Никополю враг бил из "Градов" и тяжелой артиллерии. Пять мужчин в возрасте от 44 до 60 лет получили ранения. Четверо из них получили ранения и их госпитализировали. Один будет лечиться дома", — написал Николай Лукашук.

Отмечается, что в городе изуродовано 14 частных домов и 13 хозяйственных построек, газопроводы, промышленное предприятие. Повреждения получило еще одно здание, которое не эксплуатируется.

Еще три громады района — Марганецкая, Мировская, Покровская — попали под огонь из тяжелой артиллерии. В последний в результате обстрелов пострадала 63-летняя женщина, она в больнице. Повреждено здание лицея, полдесятка частных домов, хозяйственная постройка, электросети. К вечеру оккупанты с "Градов" снова ударили по Мировской ТГ. Предварительно известно, что ранен один мужчина 43 лет. Изувечены 2 жилых дома, хозяйственное сооружение, авто", — отметил глава Днепропетровского областного совета.

Другие районы Днепропетровщины вражеским атакам не подвергались.

Пока детали еще уточняются.

Напомним, что в Днепре прозвучали звуки взрыва. В Днепропетровской и Запорожской области объявлена воздушная тревога.