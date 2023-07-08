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Лунають вибухи у Дніпропетровській області: атака ракет

8 липня 2023 01:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у ... 8 липня
Наслідки ворожої атаки. Фото: ілюстративне: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 8 липня, вибухи лунають у Дніпропетровській області. Також в Україні досі триває масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляють місцеві пабліки про вибухи у Дніапропетровській області. Місцева влада просить не нехтувати безпекою і усім перебувати в укритті.

Повітряна тривога в Україні вночі 8 липня

В Україні почала ширитися повітряна тривога після першої години ночі. Наразі мапа повітряних тривог виглядає таким чином:

Нагадаємо, що вночі, 8 липня, у більшості областей України оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза атаки крилатих ракет та безпілотників.

7 липня, о 17:55 з'явилася інформація про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет. 

Також ми писали, що сили ППО вночі 7 липня знищили 12 із 18 "шахедів". Ворог атакував Україну ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

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