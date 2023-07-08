Ракета, що злітає. Фото: Google

Вночі, 8 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 8 липня

Повідомляєтся, що в Україні, 8 липня, після першої ночі у більшості областей почала лунати повітряна тривога. Повідомляється, що є загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

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Кіровоградська, Миколаївська області — також загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Нагадаємо, за останню добу російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу "Shahed". Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.