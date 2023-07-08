Взрывы ... 8 июля

Последствия вражеской атаки. Фото: иллюстративный: ГСЧС

Ночью, 8 июля, взрывы раздаются в Днепропетровской области. Также в Украине до сих пор продолжается масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Днепропетровской области 8 июля

Сообщают местные паблики о взрывах в Днепропетровской области. Местные власти просят не пренебрегать безопасностью и всем находиться в укрытии.

Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля

В Украине начала распространяться воздушная тревога после часа ночи. Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Напомним, что ночью, 8 июля, в большинстве областей Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза атаки крылатых ракет и беспилотников.

7 июля в 17:55 появилась информация об угрозе применения российскими оккупантами баллистических ракет.

Также мы писали, что силы ПВО ночью 7 июля уничтожили 12 из 18 "шахедов". Враг атаковал Украину ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).