Лунають вибухи в Київській області: обстріл крилатими ракетами

Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com

Вночі 24 червня в Київській області пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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