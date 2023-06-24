Лунають вибухи в Київській області: обстріл крилатими ракетами
24 червня 2023 03:11
оновлено: 03:41
Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com
Вночі 24 червня в Київській області пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 03:12. У КМВА повідомили, що в Києві працює ППО.
Оновлено 03:15. Єрмак закликає не знімати роботу ППО.
Оновлено 03:25. Кличко повідомив про вибухи в Солом'янському районі столиці.
Оновлено 03:27. У КМВА просять не знімати роботу ППО.
Оновлено 03:39. "У Соломʼянському районі уламки ракети влучили в верхні поверхи 16-ти поверхівки", — Кличко