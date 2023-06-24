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Лунають вибухи в Київській області: обстріл крилатими ракетами

24 червня 2023 03:11
оновлено: 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Лунають вибухи в Київській області: обстріл крилатими ракетами
Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 24 червня в Київській області пролунали кілька вибухів. Також в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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