Раздаются взрывы в Киевской области: обстрел крылатыми ракетами

Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com

Ночью 24 июня в Киевской области прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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