Раздаются взрывы в Киевской области: обстрел крылатыми ракетами
24 июня 2023 03:11
обновлено: 03:41
Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com
Ночью 24 июня в Киевской области прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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