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Раздаются взрывы в Киевской области: обстрел крылатыми ракетами

24 июня 2023 03:11
обновлено: 03:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Раздаются взрывы в Киевской области: обстрел крылатыми ракетами
Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью 24 июня в Киевской области прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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