Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару
Вночі Україною 24 червня знову шириться повітряна тривога. Є загроза ракетного удару для деяких областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога 24 червня
Оновлено 01:46. Повітряну тривогу оголосили в низці областей.
Оновлено 01:55. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Сходу та Півдня.
Оновлено 02:07. "Чернігівська область — загроза застосування ударних БпЛА!", — повідомили в Повітряних силах.
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Нагадаємо, що ввечері 23 червня по всій території України лунала масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області.
Також ми писали, що українські сили протиповітряної оборони не дають бомбити "центри ухвалення рішень", тому російські ракети падають на житлові дома. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник РФ Василь Небензя.