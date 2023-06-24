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Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару

24 червня 2023 01:45
оновлено: 02:09
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Інна Буряк
редактор
Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару
Запуск ракет із Каспійського моря. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі Україною 24 червня знову шириться повітряна тривога. Є загроза ракетного удару для деяких областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що ввечері 23 червня по всій території України лунала масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області. 

Також ми писали, що українські сили протиповітряної оборони не дають бомбити "центри ухвалення рішень", тому російські ракети падають на житлові дома. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник РФ Василь Небензя.

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