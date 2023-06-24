Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетного удару

Запуск ракет із Каспійського моря. Ілюстративне фото: google.com

Вночі Україною 24 червня знову шириться повітряна тривога. Є загроза ракетного удару для деяких областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога 24 червня

Оновлено 01:46. Повітряну тривогу оголосили в низці областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:55. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Сходу та Півдня.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 02:07. "Чернігівська область — загроза застосування ударних БпЛА!", — повідомили в Повітряних силах.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що ввечері 23 червня по всій території України лунала масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області.

Також ми писали, що українські сили протиповітряної оборони не дають бомбити "центри ухвалення рішень", тому російські ракети падають на житлові дома. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН представник РФ Василь Небензя.