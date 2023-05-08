Контрнаступ ЗСУ: що варто враховувати для успішної деокупації України

Військовий стріляє з протитанкового гранатомета на лінії фронту поблизу міста Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Початок неминучого українського контрнаступу чекають вже давно. Експерти висувають безліч припущень щодо того, коли де і як він розпочнеться. Однак науковець Центру стратегічних та оборонних досліджень Австралійського національного університету Метью Сассекс переконаний — поспішати з цим точно не варто. Адже від цього контрнаступу залежатиме подальша доля України і навіть усього світу.

Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Чому доля України залежить від її неминучого контрнаступу

Війна в Україні наближається до переломного моменту.

Російська армія намагається досягти успіхів після кількох місяців спроб, але так і не змогла захопити зруйноване місто Бахмут. Постійна нездатність встановити перевагу в повітрі, низький моральний дух військ і нестача техніки — усе це свідчить про те, що військова машина президента Володимира Путіна незабаром буде нездатною до проведення повноцінних наступальних операцій.

Ключ до успішного військового планування полягає в надійному визначенні нових шляхів отримання найбільшої стратегічної вигоди за найменших загальних витрат. Рішення України рішуче захищати Бахмут є чудовим прикладом цього, навіть якщо воно суперечить логіці, що в цьому не було великої стратегічної цінності.

Кинувши власні сили в Бахмут, Україна затримала значну частину російських військових, завдавши їм суттєвих втрат. Її підхід є одночасно стратегією корозії — поступового виснаження загарбника — і абсорбції, поглинання повторних російських атак з одночасним зняттям тиску з інших частин зони конфлікту.

Військовий стріляє з гаубиці D30 на передовій поблизу Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Це призвело до кількох важливих виграшів для України. По-перше, московське командування не змогло перекинути сили на іншу вісь наступу.

По-друге, втрати особового складу і техніки означають меншу кількість людей і менше техніки, яку Росія може використовувати для продовження своєї агресивної війни.

По-третє, він створив буфер для будівництва українських оборонних укріплень після того, як Бахмут остаточно впаде.

Нарешті, Україна виграла час на підготовку і оснащення своїх сил для проведення власних контрнаступальних операцій.

Коли, де і як Україна перейде в контрнаступ — це найбільш важливі рішення, які президент Володимир Зеленський ухвалить щодо війни на сьогоднішній день. Власна вразливість України означає, що очевидних відповідей не існує, і все, що вирішить Зеленський, буде пов'язане зі значними ризиками.

Час

Одне з найважливіших міркувань — це час. Українські війська прагнутимуть просуватися вперед за оптимальних умов, щоб звільнити якомога більшу частину своєї території до того, як знову настане зима (зима значно ускладнює проведення наземних операцій, поповнення запасів і підтримку з повітря).

Якщо не встигнуть, це не лише послабить позиції Києва на мирних переговорах, але й потенційно залишить значні території України під російським контролем у найближчому майбутньому. Російські війська усвідомлюють, що стратегічна динаміка зміниться, як тільки Україна перейде в контрнаступ, і будують глибокі мережі танкових пасток, окопів та інших оборонних укріплень, щоб зупинити цей наступ.

Український військовий на позиції поблизу Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

У сукупності це означає, що контрнаступ має відбутися рано чи пізно. Здавалося б, навіщо чекати, поки і погода, і ворог змовляться, щоб перешкодити вашим спробам звільнити територію, особливо коли Росія має кращі можливості для ведення тривалої війни?

Але при цьому ігноруються ще більш важливі міркування щодо спроможностей України та її перспектив реалізації своїх воєнних цілей, які відсунули часові рамки.

Простіше кажучи, для України вкрай важливо, щоб її контрнаступ був успішним. Якщо цього не станеться, міжнародна коаліція, яка підтримує Україну в боротьбі зброєю, навчаннями та допомогою, цілком може схилитися до врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Внутрішня політика неминуче відіграватиме певну роль у формуванні мислення Сполучених Штатів у міру того, як передвиборчий сезон набирає обертів. Хоча обидві сторони американського політикуму досить рішуче підтримують Київ, це може змінитися.

Дійсно, найкращий спосіб заохотити американських популістів-ізоляціоністів — це зупинка українського просування. А оскільки багатонаціональна коаліція сильна настільки, наскільки сильна її найслабша ланка, українські планувальники так само намагатимуться не дати Берліну чи Парижу приводу для коливань.

Мати можливості, а не лише бажання

Окрім необхідності збереження міжнародної підтримки повного відновлення українського суверенітету, планування наступальних операцій фундаментально залежить від спроможності Києва їх провести.

Наступати набагато дорожче, ніж оборонятися. Контрнаступ, розпочатий до того, як Київ встигне набрати, підготувати, озброїти і зібрати необхідний особовий склад, швидко зійде нанівець. Така поразка завдала б сильного удару по українському моральному духу, повернула б перевагу назад до Росії і призвела б до безглуздих людських жертв.

Тому контрнаступ вимагає відповідного типу сил і засобів, щоб збільшити шанси на успіх. Значна частина публічної дискусії про військові потреби України зосереджена на танках і авіації. Звичайно, вони дуже важливі, але ні ті, ні інші не можуть утримувати територію. Для цього потрібні сухопутні війська — і багато.

Українські військові поблизу Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Більше того, багато з ймовірних ліній українського наступу матимуть вузькі місця і небезпечну місцевість. Можна очікувати, що російська армія, яка відступає, використовуватиме мінування, засідки і тактику випаленої землі, щоб перетворити життєздатні маршрути для українців на непрохідні і ризиковані.

Це означає, що українським силам також знадобиться спеціалізоване обладнання та особовий склад, від підрозділів з облаштування мостів до підрозділів, що спеціалізуються на розмінуванні місцевості.

У міру просування українських військ бронетехніка потребуватиме дозаправки та логістичної підтримки, а армія — регулярних поставок продовольства, допомоги та боєприпасів. Усе це повинно бути мобільним, щоб продовжувати контрнаступ. Необхідно також розвивати можливості повітряного постачання українських сил, які проникають вглиб анексованих Росією територій.

Більше того, відновлення контролю над звільненими територіями вимагатиме ретельного планування для забезпечення гуманітарних поставок, надання притулку, медичної допомоги та державного управління — не кажучи вже про захист від будь-яких російських сил, що залишилися там, щоб спричинити хаос.

Масштаб та локація

Щодо того, де буде завдано українського контрудару, поширеною є думка, що він, найімовірніше, відбудеться в районі Запоріжжя на південному сході. Але війна — це спроба створити стратегічну несподіванку, в чому українські збройні сили показали себе вправними.

Українські військові поблизу Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

До початку контрнаступу слід очікувати різноманітних українських хитрощів, прощупувань та "формувань" поля бою — по суті, використання тактичних, стратегічних та політичних інструментів для того, щоб повернути ситуацію на полі бою на свою користь.

І врешті, статус Криму в планах України заслуговує на певну увагу. Він залишатиметься однією з найболючіших проблем в остаточному врегулюванні війни. Офіційна позиція уряду Зеленського чітка: не може бути миру з Росією, поки Україна не буде повністю відновлена, включаючи Кримський півострів, захоплений Росією у 2014 році. І це зрозуміло. Будь-який натяк на готовність поступитися територією свідчить про слабкість всередині країни, перед Кремлем і на міжнародній арені.

Важливо, що Україна залишає за собою право вибору. Вона, зрештою, сама вирішуватиме, де і в якому масштабі буде здійснюватися контрнаступ. Але кілька факторів роблять Крим потенційно особливим випадком.

Він добре захищений, і його важко штурмувати. Є лише близько десяти доріг, що з'єднують півострів з Херсонською областю. Там проживає найбільша в Україні концентрація етнічних росіян (і проросійськи налаштованих людей). І західні прихильники України залишаються стурбованими тим, що глибокі особисті та політичні інвестиції Путіна в Крим зроблять спробу України повернути його однією з "червоних ліній" Кремля для подальшої ескалації.

Підготовка до неминучого контрнаступу України досі була терплячою і обережною, зосередженою на створенні найкращих шансів на оперативний успіх. Маючи більш ніж річний досвід, ми можемо очікувати, що українські збройні сили діятимуть краще, ніж їхні російські супротивники.

Знову і знову підхід Києва був гнучким, креативним і ефективним, зважаючи на обмеженість ресурсів. Українське командування також розумно дотримується максими: не заважати ворогу, коли він робить помилку (можливо, це єдине, в чому російські війська досягли успіху).

Але ставки для України — це її національне виживання і не менше. Успіх чи провал її спроби повернути свою територію визначить, чи буде її майбутнє пов'язане з відбудовою пошкодженої, але відновленої держави, чи з болем будувати своє існування в зруйнованій і частковій державі. І наслідки за межами України будуть не менш значущими, навчивши диктаторів, що експансіонізм винагороджується, або ж, що він є катастрофічною помилкою.

Зрештою, ми зобов'язані перед народом України і перед самими собою сприяти тому, щоб останній урок взяв гору.

Метью Сассекс, науковий співробітник Центру стратегічних та оборонних досліджень, Австралійський національний університет