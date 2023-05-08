Контрнаступление ВСУ: что следует учитывать для успешной деоккупации Украины

Военный стреляет из противотанкового гранатомета на линии фронта вблизи города Бахмут. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Мария Кагал Редактор международного отдела

Начало неизбежного украинского контрнаступления ждут уже давно. Эксперты выдвигают множество предположений относительно того, когда, где и как оно начнется. Однако ученый Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Мэтью Сассекс убежден, что спешить с этим точно не стоит. Ведь от этого контрнаступления будет зависеть дальнейшая судьба Украины и всего мира.

Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Почему судьба Украины зависит от ее неизбежного контрнаступления

Война в Украине близится к переломному моменту.

Российская армия пытается добиться успехов после нескольких месяцев попыток, но так и не смогла захватить разрушенный город Бахмут. Постоянная неспособность установить преимущество в воздухе, низкий моральный дух войск и недостаток техники — все это свидетельствует о том, что военная машина президента Владимира Путина в скором времени будет неспособна провести полноценные наступательные операции.

Ключ к успешному военному планированию заключается в надежном определении новых путей получения наибольшей стратегической выгоды при минимальных общих затратах. Решение Украины решительно защищать Бахмут является отличным примером тому, даже если оно противоречит логике, что в этом не было большой стратегической ценности.

Бросив собственные силы в Бахмут, Украина задержала значительную часть российских военных, нанеся им существенные потери. Ее подход является одновременно стратегией коррозии — постепенного истощения захватчика — и абсорбции, поглощения повторных российских атак с одновременным снятием давления с других частей зоны конфликта.

Военный стреляет из гаубицы D30 на передовой вблизи Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Это привело к нескольким важным выигрышам для Украины. Во-первых, московское командование не смогло перебросить силы на другую ось наступления.

Во-вторых, потери личного состава и техники означают меньшее количество людей и меньше техники, которую Россия может использовать для продолжения своей агрессивной войны.

В-третьих, он создал буфер для строительства украинских оборонных укреплений после того, как Бахмут окончательно рухнет.

Наконец Украина выиграла время на подготовку и оснащение своих сил для проведения собственных контрнаступательных операций.

Когда, где и как Украина перейдет в контрнаступление, это наиболее важные решения, которые президент Владимир Зеленский примет по поводу войны на сегодняшний день. Собственная уязвимость Украины означает, что очевидных ответов нет, и все, что решит Зеленский, будет связано со значительными рисками.

Время

Одно из важнейших составляющих — это время. Украинские войска будут стремиться продвигаться вперед при оптимальных условиях, чтобы освободить как можно большую часть своей территории до того, как снова наступит зима (зима значительно усложняет проведение наземных операций, пополнение запасов и поддержку с воздуха).

Если не успеют, это не только ослабит позиции Киева на мирных переговорах, но потенциально оставит значительные территории Украины под российским контролем на ближайшее будущее. Российские войска отдают себе отчет, что стратегическая динамика изменится, как только Украина перейдет в контрнаступление, и строят глубокие сети танковых ловушек, окопов и других оборонных укреплений, чтобы остановить это наступление.

Украинский военный на позиции вблизи Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

В совокупности это означает, что контрнаступление должно произойти рано или поздно. Казалось бы, зачем ждать, пока и погода, и враг сговорятся, чтобы воспрепятствовать вашим попыткам освободить территорию, особенно когда у России есть лучшие возможности для ведения длительной войны?

Но при этом игнорируются еще более важные соображения относительно возможностей Украины и перспектив реализации своих военных целей, которые отодвинули временные рамки.

Проще говоря, для Украины крайне важно, чтобы ее контрнаступление было успешным. Если этого не произойдет, международная коалиция, поддерживающая Украину оружием, учениями и помощью, вполне может склониться к урегулированию конфликта путем переговоров.

Внутренняя политика будет неизбежно играть определенную роль в формировании мышления Соединенных Штатов по мере того, как предвыборный сезон набирает обороты. Хотя обе стороны американского политикума достаточно решительно поддерживают Киев, это может измениться.

Действительно, лучший способ привлечь американских популистов-изоляционистов — это остановка украинского продвижения. А поскольку многонациональная коалиция сильна настолько, насколько сильно ее слабое звено, украинские планировщики также постараются не дать Берлину или Парижу повод для колебаний.

Иметь возможности, а не только желание

Помимо необходимости сохранения международной поддержки полного восстановления украинского суверенитета, планирование наступательных операций фундаментально зависит от возможности Киева их провести.

Наступать гораздо дороже, чем обороняться. Контрнаступление, начатое до того, как Киев успеет набрать, подготовить, вооружить и собрать необходимый личный состав, быстро сойдет на нет. Такое поражение нанесло бы сильный удар по украинскому моральному духу, вернуло бы преимущество назад Россие и привело бы к бессмысленным человеческим жертвам.

Поэтому контрнаступление требует соответствующего типа сил и средств, чтобы увеличить шансы на успех. Значительная часть публичной дискуссии о военных нуждах Украины сосредоточена на танках и авиации. Конечно, они очень важны, но ни те, ни другие не могут удерживать территорию. Для этого нужны сухопутные войска — и много.

Украинские военные вблизи Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Более того, многие вероятные линии украинского наступления будут иметь узкие места и опасную территорию. Можно ожидать, что отступающая российская армия будет использовать минирование, засады и тактику выжженной земли, чтобы превратить жизнеспособные маршруты для украинцев в непроходимые и рискованные.

Это значит, что украинским силам также понадобится специализированное оборудование и личный состав от подразделений по обустройству мостов до подразделений, специализирующихся на разминировании местности.

По мере продвижения украинских войск бронетехника потребует дозаправки и логистической поддержки, а армия — регулярных поставок продовольствия, помощи и боеприпасов. Все это должно быть мобильным, чтобы продолжать контрнаступление. Необходимо также развивать возможности воздушного снабжения украинских сил, проникающих вглубь аннексированных Россией территорий.

Более того, восстановление контроля над освобожденными территориями потребует тщательного планирования для обеспечения гуманитарных поставок, предоставления убежища, медицинской помощи и государственного управления — не говоря уже о защите от оставшихся там каких-либо российских сил, чтобы повлечь за собой хаос.

Масштаб и локация

Относительно того, где будет нанесен украинский контрудар, распространено мнение, что он, скорее всего, состоится в районе Запорожья на юго-востоке. Но война — это попытка создать стратегическую неожиданность, в чем украинские вооруженные силы показали себя ловкими.

Украинские военные вблизи Бахмута. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

До начала контрнаступления следует ожидать разнообразных украинских уловок, прощупываний и "формирований" поля боя — по сути, использования тактических, стратегических и политических инструментов для того, чтобы вернуть ситуацию на поле боя в свою пользу.

И, наконец, статус Крыма в планах Украины заслуживает определенного внимания. Он будет оставаться одной из самых болезненных проблем в окончательном урегулировании войны. Официальная позиция правительства Зеленского четкая: не может быть мира с Россией, пока Украина не будет полностью восстановлена, включая Крымский полуостров, захваченный Россией в 2014 году. И это ясно. Любой намек на готовность уступить территорию свидетельствует о слабости внутри страны, перед Кремлем и на международной арене.

Важно, что Украина оставляет за собой право выбора. Она, в конце концов, сама будет решать, где и в каком масштабе будет совершаться контрнаступление. Но несколько факторов делают Крым потенциально особым случаем.

Он хорошо защищен, и его тяжело штурмовать. Есть всего около десяти дорог, соединяющих полуостров с Херсонской областью. Там проживает самая большая в Украине концентрация этнических россиян (и пророссийски настроенных людей). И западные сторонники Украины остаются обеспокоенными тем, что глубокие личные и политические инвестиции Путина в Крым сочтут попытку Украины вернуть его одной из "красных линий" Кремля для дальнейшей эскалации.

Подготовка к неизбежному контрнаступлению Украины до сих пор была терпеливой и осторожной, сосредоточенной на создании наилучших шансов на оперативный успех. Имея более чем годичный опыт, мы можем ожидать, что украинские вооруженные силы будут действовать лучше, чем их российские противники.

Снова и снова подход Киева был гибким, креативным и эффективным, учитывая ограниченность ресурсов. Украинское командование также разумно придерживается максимы: не мешать врагу, когда он совершает ошибку (возможно, это единственное, в чем российские войска преуспели).

Но ставки для Украины — это ее национальная выживаемость и не меньше. Успех или провал ее попытки вернуть свою территорию определит, будет ли ее будущее связано с восстановлением поврежденного, но воссоединенного государства или с болью строить свое существование в разрушенном и поделенном государстве. И последствия за пределами Украины будут не менее значимыми, это даст диктаторам урок, что экспансионизм вознаграждается, или же он является катастрофической ошибкой.

В конце концов, мы обязаны перед народом Украины и перед самими собой способствовать тому, чтобы последний урок возобладал.

Мэтью Сассекс, научный сотрудник Центра стратегических и оборонных исследований, Австралийский национальный университет