Що заважає ЗСУ розпочати контрнаступ

Воїни ЗСУ в очікуванні контрнаступу. Фото: Reuters/Anna Kudriavtseva

Збройні сили України можуть перейти до більш активних бойовbх дій на фронті ближче до кінця першої декади травня. Звичайно, якщо до цього часу встановляться стабільні та сприятливі погодні умови.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Вологий ґрунт на Сході — це суцільне болото", — сказав Селезньов.

Я думаю, припустив він, як мінімум, перша декада травня буде в очікуванні з обох сторін того, щоб поля просохли.

"За умови, що погода буде стабільно сухою, а не дощовою, щось може початися. Бо в іншому випадку глина та чорнозем не дозволять рухатися важкій колісній та броньовані гусенічній техніці", — зазначив військовий експерт.

Що чути про контрнаступ ЗСУ

За словами радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка, контрнаступ України складатиметься з "десятків і сотень різних дій" і від нього залежатиме те, як розвиватиметься далі Велика війна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, яке передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

Своєю чергою раніше військовий експерт Селезньов не виключив, що командування російських окупаційних військ може розпочати другий етап свого контрнаступу. Це може статися в першій декаді травня.