Військовий облік 2023 — які заборони передбачені для військовозобов’язаних

Призов на військову службу в Україні. Фото: google.com

З початку 2023 року в Україні набув чинності новий порядок взяття на військовий облік, який дещо розширив обов'язки та заборони для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Йдеться про постанову Уряду №1487, затверджену 30 грудня 2022 року. Які саме заборони передбачені, розповідаємо далі в матеріалі.

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Обов'язки та заборони для призовників, військовозобов'язаних і резервістів

Згідно з вищезгаданою постановою, передбачені такі обов'язки та заборони:

перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання;

перебувати на військовому обліку за місцем консульського обліку у закордонних дипломатичних установах України у разі виїзду за кордон більше ніж на три місяці;

не змінювати місце проживання без дозволу керівника ТЦК та СП з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (дане зобов’язання було і в попередній редакції постанови);

з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (дане зобов’язання було і в попередній редакції постанови); у разі зміни місця проживання необхідно особисто впродовж 7 днів повідомити про такі зміни відповідним органам, де особа перебуває на військовому обліку через центри надання адміністративних послуг чи інформаційно-комунікаційні системи;

впродовж 7 днів особисто повідомляти органи про зміну персональних даних;

негайно повідомляти ТЦК про втрату військово-облікового документа;

не рідше разу на п'ять років звіряти свої персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки;

прибути на виклик уповноважених органів (за повісткою до ТЦК та СП) для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку, призову на службу або збори;

щороку до 1 жовтня подавати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Перевірка та уточнення військово-облікових документів. Фото: ООТЦК та СП

Як відбувається прийом на роботу та навчання згідно з новими правилами військового обліку

Компанії, підприємства, організації, державні установи мають право взяти на роботу військовозобов'язаного лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку.

Тобто необхідно перевіряти військово-облікові документи:

призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

військовозобов'язані — військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

резервісти — військовий квиток.

Вступники до вищих навчальних закладів мають також пред'явити військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Зобов’язання державних, місцевих органів, роботодавців тощо

Забов'язання мають не тільки призовники, військовозобов'язані та резервісти. Певні обов'язки покладені й на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, зокрема:

проводити роз’яснювальні роботи щодо виконання правил військового обліку;

протягом семи днів інформувати ТЦК та СП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які змінили місце проживання без зняття з персонально-первинного військового обліку за місцем зареєстрованого проживання.

Роботодавці мають наступні зобов'язання:

якщо уповноважений орган видає розпорядження оповістити працівника про необхідність прибуття до ТЦК (СБУ, Служби зовнішньої розвідки тощо), необхідно видати наказ , ознайомити з ним працівника, а копію наказу в триденний строк надіслати до органу, який видав розпорядження;

, ознайомити з ним працівника, а копію наказу в триденний строк надіслати до органу, який видав розпорядження; повідомляти про тимчасово непрацездатних призовників, військовозобов'язаних чи резервістів, а також про тих, хто перебуває у відрядженні чи відпустці.

Центри зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту від ТЦК та СП.

Порядок також затверджує:

форми, за якими ТЦК та СП повідомляються про призовників, які перебувають на стаціонарному лікуванні, військовозобов`язаних, яким встановлено групу інвалідності, щодо яких здійснюється кримінальне провадження тощо (ці обов'язки покладені на відповідні органи Законом України від 30 березня 2021 року № 1357-IX);

строки й умови перевірки правильності військового обліку з боку військового командування (Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, оперативного командування тощо).

Орган реєстрації місця проживання повідомляє ТЦК та СП про всі зміни щодо осіб, які перебувають на обліку, а змінити місце проживання в Дії (без надання військово-облікових документів) особа зможе лише за наявності актуальної інформації про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Проте можна буде за власним бажанням подати відомості для включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів під час формування декларації про місце проживання в "Дії".

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