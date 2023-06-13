Военный учет 2023 — какие запреты предусмотрены для военнообязанных

Призыв на военную службу в Украине. Фото: google.com

С начала 2023 года в Украине вступил в силу новый порядок взятия на военный учет, несколько расширивший обязанности и запреты для призывников, военнообязанных и резервистов.

Речь идет о постановлении Правительства №1487, утвержденном 30 декабря 2022 года. Какие запреты предусмотрены, рассказываем далее в материале.

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Обязанности и запреты для призывников, военнообязанных и резервистов

Согласно вышеуказанному постановлению, предусмотрены следующие обязанности и запреты:

состоять на военном учете по зарегистрированному месту жительства;

состоять на военном учете по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины в случае выезда за границу более чем на три месяца;

не менять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время (данное обязательство было и в предыдущей редакции постановления);

в случае изменения места жительства необходимо лично в течение 7 дней сообщить о таких изменениях соответствующим органам, где лицо находится на военном учете через центры предоставления административных услуг или информационно-коммуникационные системы;

в течение 7 дней лично уведомлять органы об изменении персональных данных;

немедленно сообщать ТЦК о потере военно-учетного документа;

не реже раза в пять лет сверять свои персональные данные по учетным данным ТЦК и СП, органов СБУ, подразделений Службы внешней разведки;

прибыть по вызову уполномоченных органов (по повестке в ТЦК и СП) для взятия на военный учет и определение назначения на особый период, оформление военно-учетных документов, прохождение медицинского осмотра, направление на подготовку, призыв на службу или сборы;

ежегодно до 1 октября подавать документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Проверка и уточнение военно-учетных документов. Фото: ООТЦК и СП

Как происходит прием на работу на обучение согласно новым правилам военного учета

Компании, предприятия, организации, государственные учреждения имеют право взять на работу военнообязанного только после подтверждения того, что он состоит на военном учете.

То есть необходимо проверять военно-учетные документы:

призывники — удостоверение о приписке к призывному участку;

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;

резервисты — военный билет.

Поступающие в высшие учебные заведения должны также предъявить военный билет или временное удостоверение.

Военно-учетные документы. Фото: google.com

Обязательства государственных, местных органов, работодателей и т.п.

Обязательства имеют не только призывники, военнообязанные и резервисты. Определенные обязанности возложены и на исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, в частности:

проводить разъяснительные работы по выполнению правил военного учета;

в течение семи дней информировать ТЦК и СП, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки о призывниках, военнообязанных и резервистах, изменивших место жительства без снятия с персонально-первичного военного учета по месту зарегистрированного проживания.

Работодатели имеют следующие обязательства:

если уполномоченный орган выдает распоряжение уведомить работника о необходимости прибытия в ТЦК (СБУ, Службы внешней разведки и т.п.), необходимо выдать приказ , ознакомить с ним работника, а копию приказа в трехдневный срок направить в выдавший распоряжение орган;

, ознакомить с ним работника, а копию приказа в трехдневный срок направить в выдавший распоряжение орган; сообщать о временно нетрудоспособных призывниках, военнообязанных или резервистах, а также о находящихся в командировке или отпуске.

Центры занятости предоставляют информацию о регистрации лиц безработных в течение семи календарных дней после получения запроса от ТЦК и СП.

Порядок также утверждает:

формы, по которым ТЦК и СП сообщаются о находящихся на стационарном лечении призывниках, военнообязанных, которым установлена группа инвалидности, в отношении которых осуществляется уголовное производство и т.п. (эти обязанности возложены на соответствующие органы Законом Украины от 30 марта 2021 года № 1357 -IX);

сроки и условия проверки правильности военного учета со стороны военного командования (Генерального штаба ВСУ, Командование Сухопутных войск, оперативного командования и т.п.).

Орган регистрации места жительства уведомляет ТЦК и СП о всех изменениях в отношении лиц, состоящих на учете, а изменить место жительства в Действии (без предоставления военно-учетных документов) лицо сможет только при наличии актуальной информации о себе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанностей и резервистов.

Однако можно будет по собственному желанию предоставить сведения для включения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов при формировании декларации о месте жительства в "Дія".

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