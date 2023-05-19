Медосмотр призывника 2023 — важные обследования и список врачей

Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: Новини.LIVE

Каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Ведь именно она решает, пригодно ли лицо к военной службе.

Какие обследования необходимо пройти и какие специалисты обязательно должны осмотреть, чтобы предоставить надлежащий вывод о состоянии здоровья военнообязанного — рассказываем далее в статье.

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Что важно знать призывнику перед осмотром ВВК

Как уже писалось выше, военно-врачебная комиссия определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

ТЦК заранее перед осмотром ВЛК должен получить медицинские данные о военнообязанном (из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерического диспансеров, наркологического учреждения). Далее эти данные представляются на изучение ВЛК. На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выдержку из истории болезни.

Человек с инвалидностью при прохождении медкомиссии должен предоставить данные социальных органов, подтверждающих инвалидность, а также медкарту с результатами всех диагнозов и медицинских наблюдений.

Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВЛК, есть сомнения в пригодности призывника для военной службы, его направляют для дополнительного обследования в медучреждение.

Явка в ТЦК и СП. Фото: google.com

Какие обследования нужно пройти военнообязанному

Перед осмотром у профильных специалистов призывники должны пройти следующие обследования:

рентген (флюорографию) органов грудной клетки;

общий анализ крови кроме стандартных лабораторных показателей крови определяют ее группу, а также резус-фактор, если они не указаны в военном билете;

ЭКГ (электрокардиограмму);

анализ мочи.

Гражданам старше 40 лет должны:

измерить внутриглазное давление;

провести анализ крови на сахар.

На приеме у врача. Фото: freepik.com

Какие врачи должны осмотреть призывника

Во время прохождения военно-врачебной комиссии призывники должны обязательно проверяются у следующих специалистов:

терапевт;

хирург;

ортопед;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Врачи других специальностей должны осмотреть только в случае необходимости.

Консультации с врачом. Фото: pixabay.com

Какие выводы ВВК могут получить военнообязанные

По результату осмотра военнообязанного определяют:

пригодным к военной службе (полностью или частично/ограничено);

временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра). Отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев (итого не более 6 месяцев). После этого принимается окончательное решение;

непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

Военный билет. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы писали о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также усовершенствуют систему прохождения медосмотра военнообязанных.

Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.