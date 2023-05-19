Медосмотр призывника 2023 — важные обследования и список врачей

Должен знать каждый призывник: каких врачей нужно пройти перед мобилизацией
Каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Ведь именно она решает, пригодно ли лицо к военной службе.
Какие обследования необходимо пройти и какие специалисты обязательно должны осмотреть, чтобы предоставить надлежащий вывод о состоянии здоровья военнообязанного — рассказываем далее в статье.
Что важно знать призывнику перед осмотром ВВК
Как уже писалось выше, военно-врачебная комиссия определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.
Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
ТЦК заранее перед осмотром ВЛК должен получить медицинские данные о военнообязанном (из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерического диспансеров, наркологического учреждения). Далее эти данные представляются на изучение ВЛК. На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выдержку из истории болезни.
Человек с инвалидностью при прохождении медкомиссии должен предоставить данные социальных органов, подтверждающих инвалидность, а также медкарту с результатами всех диагнозов и медицинских наблюдений.
Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВЛК, есть сомнения в пригодности призывника для военной службы, его направляют для дополнительного обследования в медучреждение.
Какие обследования нужно пройти военнообязанному
Перед осмотром у профильных специалистов призывники должны пройти следующие обследования:
- рентген (флюорографию) органов грудной клетки;
- общий анализ крови кроме стандартных лабораторных показателей крови определяют ее группу, а также резус-фактор, если они не указаны в военном билете;
- ЭКГ (электрокардиограмму);
- анализ мочи.
Гражданам старше 40 лет должны:
- измерить внутриглазное давление;
- провести анализ крови на сахар.
Какие врачи должны осмотреть призывника
Во время прохождения военно-врачебной комиссии призывники должны обязательно проверяются у следующих специалистов:
- терапевт;
- хирург;
- ортопед;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог;
- дерматолог.
Врачи других специальностей должны осмотреть только в случае необходимости.
Какие выводы ВВК могут получить военнообязанные
По результату осмотра военнообязанного определяют:
- пригодным к военной службе (полностью или частично/ограничено);
- временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра). Отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев (итого не более 6 месяцев). После этого принимается окончательное решение;
- непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.
Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.
Напомним, мы писали о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также усовершенствуют систему прохождения медосмотра военнообязанных.
Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.