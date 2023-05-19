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Должен знать каждый призывник: каких врачей нужно пройти перед мобилизацией

19 мая 2023 05:44
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Медосмотр призывника 2023 — важные обследования и список врачей
Прохождение военно-врачебной комиссии. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Каждый призывник обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Ведь именно она решает, пригодно ли лицо к военной службе.

Какие обследования необходимо пройти и какие специалисты обязательно должны осмотреть, чтобы предоставить надлежащий вывод о состоянии здоровья военнообязанного — рассказываем далее в статье.

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Что важно знать призывнику перед осмотром ВВК

Как уже писалось выше, военно-врачебная комиссия определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Об этом говорится в приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

ТЦК заранее перед осмотром ВЛК должен получить медицинские данные о военнообязанном (из психоневрологического, противотуберкулезного, кожно-венерического диспансеров, наркологического учреждения). Далее эти данные представляются на изучение ВЛК. На людей, состоящих на учете в этих заведениях, получают выдержку из истории болезни.

Человек с инвалидностью при прохождении медкомиссии должен предоставить данные социальных органов, подтверждающих инвалидность, а также медкарту с результатами всех диагнозов и медицинских наблюдений.

Если на основании медицинских документов, личного осмотра специалистами ВЛК, есть сомнения в пригодности призывника для военной службы, его направляют для дополнительного обследования в медучреждение.

 

Что важно знать призывнику перед осмотром ВЛК
Явка в ТЦК и СП. Фото: google.com

Какие обследования нужно пройти военнообязанному

Перед осмотром у профильных специалистов призывники должны пройти следующие обследования:

  • рентген (флюорографию) органов грудной клетки;
  • общий анализ крови кроме стандартных лабораторных показателей крови определяют ее группу, а также резус-фактор, если они не указаны в военном билете;
  • ЭКГ (электрокардиограмму);
  • анализ мочи.

Гражданам старше 40 лет должны:

  • измерить внутриглазное давление;
  • провести анализ крови на сахар.

 

Какие обследования нужно пройти военнообязанному
На приеме у врача. Фото: freepik.com

Какие врачи должны осмотреть призывника

Во время прохождения военно-врачебной комиссии призывники должны обязательно проверяются у следующих специалистов:

  • терапевт;
  • хирург;
  • ортопед;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог;
  • дерматолог.

Врачи других специальностей должны осмотреть только в случае необходимости.

 

Какие врачи должны осмотреть призывника
Консультации с врачом. Фото: pixabay.com

Какие выводы ВВК могут получить военнообязанные

По результату осмотра военнообязанного определяют:

  • пригодным к военной службе (полностью или частично/ограничено);
  • временно непригодным к военной службе (предоставляется отсрочка сроком до 2 месяцев и указывается дата повторного осмотра). Отсрочка может предоставляться еще 2 раза в срок не более 2 месяцев (итого не более 6 месяцев). После этого принимается окончательное решение;
  • непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6-12 месяцев.

 

Какие выводы ВЛК могут получить военнообязанные
Военный билет. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, как правильно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы писали о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также усовершенствуют систему прохождения медосмотра военнообязанных.

Также мы сообщали, что украинцы при прохождении военно-врачебной комиссии могут обращаться за помощью на "горячую линию". Она работает круглосуточно и бесплатно.

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