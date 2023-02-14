Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9"
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі "Рамштайн-9". За його словами, є чергові сильні рішення для захисту нашої держави та зміцнення військових.
Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення до українців.
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"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, — Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно.
"Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", — зазначив Президент.
За його словами Україна і партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося швидше.
"Ми бачимо зараз, що кремль намагається вичавити з росії весь можливий потенціал агресії. Вони — поспішають. Бо знають, що світ – все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість — це дуже важливо. Швидкість у всьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", — додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні пройшла чергова зустріч "Рамштайн-9". Новини.LIVE розповідали про підсумки.