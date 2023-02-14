Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9"

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішньої зустрічі "Рамштайн-9". За його словами, є чергові сильні рішення для захисту нашої держави та зміцнення військових.

Про це Володимир Зеленський сказав під час звернення до українців.

Деталі

"Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, — Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно.

"Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", — зазначив Президент.

За його словами Україна і партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося швидше.

"Ми бачимо зараз, що кремль намагається вичавити з росії весь можливий потенціал агресії. Вони — поспішають. Бо знають, що світ – все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість — це дуже важливо. Швидкість у всьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні пройшла чергова зустріч "Рамштайн-9". Новини.LIVE розповідали про підсумки.