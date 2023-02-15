Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе — обращение Владимира Зеленского

Должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что цель Украины — освобождение нашей земли. По его словам, наша страна должна сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что мы двигаемся к победе.
Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.
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Что сказал Президент
"Мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Это касается подготовки наших Сил обороны, поставки оружия для нашего государства и нашей стратегической инициативы в войне", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что "любые попытки россии перехватить инициативу должны сломать". Президент уверен, что Украина это сделает. Враг сейчас уже теряет столько своих людей и силу, что по всей россии скоро будет сложно найти новую живую силу.
"И наша задача — сделать так, чтобы все меньше находилось там и желание содержать в оккупации украинские территории. Освобождение нашей земли — это цель, над реализацией которой работаем ежедневно", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства поблагодарил украинских воинов.
"54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы и 10-я отдельная штурмовая бригада "Эдельвейс" — спасибо вам, ребята, за эффективную оборону Донбасса! 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада, 81-я отдельная аэромобильная бригада и 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада — спасибо вам, ребята, за оборону Луганской области! Каждый день вашей обороны сейчас — позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и громад. Нельзя оставлять ни одного шанса оккупации и оккупантам. И мы не оставим", — добавил Президент.
Напомним, вчера состоялась очередная встреча "Рамштайн-9". Зеленский подвел ее итоги.