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Майже 128 тисяч ліквідованих окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

31 січня 2023 08:50
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Втрати окупантів на 31 січня — дані від Генштабу ЗСУ
Російські окупаційні війська за добу зменшились на 850 бійців
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Українські захисники продовжують давати відсіч ворогові на всіх напрямках. Лише за добу бійці ЗСУ ліквідували 850 окупантів, загальна цифра вже наближається до 128 тисяч вбитих загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Ліквідовані загарбники

За 30 січня українські захисники знищили на фронтах війни 850 російських окупантів. Крім того, за добу росіяни втратили дев'ять бойових броньованих машин, чотири БпЛА та сім одиниць автомобільної техніки.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 127 500 (+850) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 201 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 378 (+9) од.;
  • артилерійських систем — 2 1967 (+1) од.;
  • РСЗВ — 454 (+1) од.;
  • засобів ППО — 221 (+0) од.;
  • літаків — 293 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 284 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 951 (+4);
  • крилатих ракет — 796 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 048 (+7) од.;
  • спеціальної техніки — 200 (+1).

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Як відомо, за 29 січня українські військові ліквідували близько 500 російських окупантів. Крім того, росіяни втратили чотири танки, три бронемашини, одну артилерійську систему і чотири одиниці автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, кілька днів тому заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович повідомив, на околиці Бахмута українські військові ліквідували понад 300 окупантів. Це сталося під час вуличних боїв, які тривали у Бахмуті з малими групами супротивника.

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