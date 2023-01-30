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ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

30 січня 2023 08:33
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Втрати російської армії на 30 січня
Українські захисники за добу ліквідували велику кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 29 січня українські захисники знищили на фронтах війни близько 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, три бронемашини, одну артилерійську систему і чотири одиниці автомобільної техніки ворога.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 126 650 (+490) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 201 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 369 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 2 196 (+1) од.;
  • РСЗВ — 453 (+0) од.;
  • засобів ППО — 221 (+0) од.;
  • літаків — 293 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 284 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 947 (+0);
  • крилатих ракет — 796 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 041 (+4) од.;
  • спеціальної техніки — 199 (+0).

Нагадаємо, кілька днів тому заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Микола Уршалович повідомив, на околиці Бахмута українські військові ліквідували понад 300 окупантів. Це сталося під час вуличних боїв, які проходили у Бахмуті з малими групами супротивника.

Додамо, що українські Повітряні сили за минулу добу завдали влучного удару по зенітно-ракетному комплексу ворожої армії. Також під удар українських льотчиків потрапили два райони зосередження живої сили окупантів.

Наземні війська протягом минулої доби уразили відразу дві радіолокаційні системи російської армії. Також були обстріляні склад боєприпасів та один важливий об’єкт ворожого окупаційного контингенту, який поки що не називається.

Фото: Генштаб ЗСУ

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