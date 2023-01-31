Потери оккупантов на 31 января — данные от Генштаба ВСУ

Российские оккупационные войска за сутки уменьшились на 850 бойцов

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу по всем направлениям. Только за сутки бойцы ВСУ ликвидировали 850 оккупантов, общая цифра уже приближается к 128 тысячам убитых захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ликвидированные захватчики

За 30 января украинские защитники уничтожили на фронтах войны 850 российских оккупантов. Кроме того, за сутки россияне потеряли девять боевых бронированных машин, четыре БпЛА и семь единиц автомобильной техники.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 127 500 (+850) человек ликвидировано;

танков — 3 201 (+0) ед;

боевых бронированных машин — 6 378 (+9) ед;

артиллерийских систем — 2 1967 (+1) ед;

РСЗО — 454 (+1) ед;

средств ПВО — 221 (+0) ед;

самолетов — 293 (+0) ед;

вертолетов — 284 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+4);

крылатых ракет — 796 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5048 (+7) ед;

специальной техники 200 — (+1).

Как известно, за 29 января украинские военные ликвидировали около 500 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли четыре танка, три бронемашины, одну артиллерийскую систему и четыре единицы автомобильной техники врага.

Напомним, несколько дней назад заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович сообщил, что на окраине Бахмута украинские военные ликвидировали более 300 оккупантов. Это произошло во время уличных боев, которые

проходили в Бахмуте с малыми группами противника.