Втрати окупантів на 17 лютого – дані від Генштабу ЗСУ

Майже 142 тисячі ліквідованих окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Число ліквідованих загарбників вже перетнуло позначку у 141 тисячу. Лише за минулу добу ЗСУ знищили ще 800 окупантів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Ліквідовані загарбники
Так, за 16 лютого Збройні сили України знищили на фронтах війни 800 російських солдатів.
Крім того, окупанти втратили два танки, три бойові броньовані машини, 16 артилерійських систем, дві ППО та 14 крилатих ракет.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 141 260 (+800) осіб ліквідовано;
- танків — 3 298 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 6 520 (+3) од.;
- артилерійських систем — 2 322 (+16) од.;
- РСЗВ — 467 (+1) од.;
- засобів ППО — 241 (+2) од.;
- літаків — 298 (+0) од.;
- гелікоптерів — 287 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 013 (+1);
- крилатих ракет — 871 (+14);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 187 (+20) од.;
- спеціальної техніки — 221 (+2).
Нагадаємо, за 15 лютого українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів. Окрім того, росіяни втратили шість танків, десять бронемашин та три артилерійські системи.