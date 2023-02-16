Втрати російської армії на 16 лютого

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 15 лютого українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили шість танків, десять бронемашин та три артилерійські системи.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 140 460 (+690) осіб ліквідовано;

танків — 3 296 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 6 517 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 306 (+3) од.;

РСЗВ — 466 (+0) од.;

засобів ППО — 236 (+2) од.;

літаків — 298 (+0) од.;

гелікоптерів — 287 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 012 (+1);

крилатих ракет — 857 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 167 (+6) од.;

спеціальної техніки — 219 (+0).

Нагадаємо, за словами аналітиків Інституту вивчення війни, за рік воєнних дій росіяни втратили близько 50% танків Т-72Б та Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

Фото: Генштаб ЗСУ