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Почти 142 тысячи ликвидированных окупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

17 февраля 2023 08:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Потери окупантов на 17 февраля – данные от Генштаба ВСУ
Ежедневно рф теряет в Украине около тысячи солдат
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Число ликвидированных захватчиков уже пересекло отметку в 141 тысячу. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 800 окупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Так, за 16 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили на фронтах войны 800 русских солдат.

Кроме того, оккупанты потеряли два танка, три боевых бронированных машины, 16 артиллерийских систем, две ПВО и 14 крылатых ракет.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

  • личного состава — около 141 260 (+800) человек ликвидировано;
  • танков — 3 298 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 520 (+3) ед;
  • артиллерийских систем — 2 322 (+16) ед;
  • РСЗО — 467 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 241 (+2) ед;
  • самолетов — 298 (+0) ед;
  • вертолетов — 287 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1);
  • крылатых ракет — 871 (+14);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 187 (+20) ед;
  • специальной техники — 221 (+2).

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Напомним, за 15 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли шесть танков, десять бронемашин и три артиллерийских системы.

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