Потери окупантов на 17 февраля – данные от Генштаба ВСУ

Ежедневно рф теряет в Украине около тысячи солдат

Число ликвидированных захватчиков уже пересекло отметку в 141 тысячу. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 800 окупантов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Ликвидированные захватчики

Так, за 16 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили на фронтах войны 800 русских солдат.

Кроме того, оккупанты потеряли два танка, три боевых бронированных машины, 16 артиллерийских систем, две ПВО и 14 крылатых ракет.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери русской армии таковы:

личного состава — около 141 260 (+800) человек ликвидировано;

танков — 3 298 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 6 520 (+3) ед;

артиллерийских систем — 2 322 (+16) ед;

РСЗО — 467 (+1) ед.;

средств ПВО — 241 (+2) ед;

самолетов — 298 (+0) ед;

вертолетов — 287 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1);

крылатых ракет — 871 (+14);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 187 (+20) ед;

специальной техники — 221 (+2).

Напомним, за 15 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли шесть танков, десять бронемашин и три артиллерийских системы.