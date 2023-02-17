Потери окупантов на 17 февраля – данные от Генштаба ВСУ

Почти 142 тысячи ликвидированных окупантов: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Число ликвидированных захватчиков уже пересекло отметку в 141 тысячу. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 800 окупантов.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
-
Американские медики проверили состояние здоровья Байдена: может ли он исполнять обязанности президента
-
Военные базы рф в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ, — Нуланд
-
Банки снизили валютный курс: сколько сейчас стоят доллар и евро
-
Морской лед вокруг Антарктиды продолжает таять: площадь наименьшая за все время наблюдений
-
Очередной пожар в рф: в Магадане горит склад с грузовой техникой
-
Поражение "Днепра-1" и другие результаты первых матчей 1/16 Лиги Конференций
-
Облачно, но тепло: какой будет погода в Одессе и области сегодня
-
Присутствие вагнеровцев в Африке растет
-
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 41 ракетный удар по Украине, – Генштаб ВСУ
-
Представитель ВОЗ похвалил украинскую медицину, которая выстояла во время войны
Ликвидированные захватчики
Так, за 16 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили на фронтах войны 800 русских солдат.
Кроме того, оккупанты потеряли два танка, три боевых бронированных машины, 16 артиллерийских систем, две ПВО и 14 крылатых ракет.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери русской армии таковы:
- личного состава — около 141 260 (+800) человек ликвидировано;
- танков — 3 298 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 6 520 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 2 322 (+16) ед;
- РСЗО — 467 (+1) ед.;
- средств ПВО — 241 (+2) ед;
- самолетов — 298 (+0) ед;
- вертолетов — 287 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2013 (+1);
- крылатых ракет — 871 (+14);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 187 (+20) ед;
- специальной техники — 221 (+2).
Напомним, за 15 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 700 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли шесть танков, десять бронемашин и три артиллерийских системы.