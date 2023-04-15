Майже пів тисячі окупантів знищили ЗСУ: нові дані від Генштабу

Збройні сили України на військовій техніці. Фото: Генштаб

Кількість знищених окупантів протягом 14 квітня становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та автоцистерни і спецтехніку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Втрати РФ

За 14 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 460 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, чотири бронемашини, одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і три одиниці спецтехніки.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 181550 (+460) осіб ліквідовано

танків — 3653 (+3) од.

бойових броньованих машин — 7073 (+4) од.

артилерійських систем — 2785 (+1) од.

РСЗВ — 535 (+0) од.

засобів ППО — 283 (+0) од.

літаків — 307 (+0) од.

гелікоптерів — 293 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 339 (+0)

крилатих ракет — 911 (+0)

кораблів/катерів — 18 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн — 5646 (+6) од.

спеціальної техніки — 324 (+3).

Втрати Росії за 14 квітня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нові авіаційні та ракетні удари.