Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Майже пів тисячі окупантів знищили ЗСУ: нові дані від Генштабу arrow

Майже пів тисячі окупантів знищили ЗСУ: нові дані від Генштабу

15 квітня 2023 08:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Майже пів тисячі окупантів знищили ЗСУ: нові дані від Генштабу
Збройні сили України на військовій техніці. Фото: Генштаб
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Кількість знищених окупантів протягом 14 квітня становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи, автомобільну техніку та автоцистерни і спецтехніку.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати РФ

За 14 квітня українські захисники знищили на фронтах війни 460 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили три танки, чотири бронемашини, одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і три одиниці спецтехніки.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 181550 (+460) осіб ліквідовано
  • танків — 3653 (+3) од.
  • бойових броньованих машин — 7073 (+4) од.
  • артилерійських систем — 2785 (+1) од.
  • РСЗВ — 535 (+0) од.
  • засобів ППО — 283 (+0) од.
  • літаків — 307 (+0) од.
  • гелікоптерів — 293 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 339 (+0)
  • крилатих ракет — 911 (+0)
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5646 (+6) од.
  • спеціальної техніки — 324 (+3).
втрати РФ
Втрати Росії за 14 квітня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нові авіаційні та ракетні удари.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB