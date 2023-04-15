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Росіяни на окупованих територіях займаються мародерством, яке знеструмлює міста

15 квітня 2023 07:52
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Росіяни на окупованих територіях займаються мародерством, яке знеструмлює міста
Російські військові на окупованих територіях. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на окупованих територіях. Через їх неправомірні дії деякі вулиці міст знеструмлені.

Про це інформує Генштаб.

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Знеструмлення через війська РФ

На тимчасово захопленій території України війська РФ продовжують займатись мародерством. 

У Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нові авіаційні та ракетні удари. 

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