Росіяни на окупованих територіях займаються мародерством, яке знеструмлює міста

Російські військові на окупованих територіях. Фото: Reuters

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на окупованих територіях. Через їх неправомірні дії деякі вулиці міст знеструмлені.

Про це інформує Генштаб.

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Знеструмлення через війська РФ

На тимчасово захопленій території України війська РФ продовжують займатись мародерством.

У Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нові авіаційні та ракетні удари.