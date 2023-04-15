Росіяни на окупованих територіях займаються мародерством, яке знеструмлює міста
Російські загарбники продовжують чинити мародерство на окупованих територіях. Через їх неправомірні дії деякі вулиці міст знеструмлені.
Про це інформує Генштаб.
Знеструмлення через війська РФ
На тимчасово захопленій території України війська РФ продовжують займатись мародерством.
У Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.
Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нові авіаційні та ракетні удари.