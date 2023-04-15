Почти пол тысячи оккупантов уничтожили ВСУ: новые данные от Генштаба

Вооруженные силы Украины на военной технике. Фото: Генштаб

Число уничтоженных оккупантов в течение 14 апреля составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Потери РФ

За 14 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 460 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины, одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерны и три единицы спецтехники.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 181550 (+460) человек ликвидировано

танков — 3653 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед.

артиллерийских систем — 2785 (+1) ед.

РСЗО — 535 (+0) ед.

средств ПВО — 283 (+0) ед.

самолетов — 307 (+0) ед.

вертолетов — 293 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 339 (+0)

крылатых ракет — 911 (+0)

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед.

специальной техники — 324 (+3).

Утраты России за 14 апреля. Фото: Генштаб

Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.