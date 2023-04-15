Почти пол тысячи оккупантов уничтожили ВСУ: новые данные от Генштаба
Число уничтоженных оккупантов в течение 14 апреля составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Потери РФ
За 14 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 460 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины, одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерны и три единицы спецтехники.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 181550 (+460) человек ликвидировано
- танков — 3653 (+3) ед.
- боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед.
- артиллерийских систем — 2785 (+1) ед.
- РСЗО — 535 (+0) ед.
- средств ПВО — 283 (+0) ед.
- самолетов — 307 (+0) ед.
- вертолетов — 293 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 339 (+0)
- крылатых ракет — 911 (+0)
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед.
- специальной техники — 324 (+3).
Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.