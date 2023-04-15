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Почти пол тысячи оккупантов уничтожили ВСУ: новые данные от Генштаба

15 апреля 2023 08:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Почти пол тысячи оккупантов уничтожили ВСУ: новые данные от Генштаба
Вооруженные силы Украины на военной технике. Фото: Генштаб
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Число уничтоженных оккупантов в течение 14 апреля составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы, автомобильную технику и автоцистерны и спецтехнику.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Потери РФ

За 14 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны 460 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, четыре бронемашины, одну артиллерийскую систему, шесть единиц автомобильной техники и автоцистерны и три единицы спецтехники.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

  • личного состава — около 181550 (+460) человек ликвидировано
  • танков — 3653 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин — 7073 (+4) ед.
  • артиллерийских систем — 2785 (+1) ед.
  • РСЗО — 535 (+0) ед.
  • средств ПВО — 283 (+0) ед.
  • самолетов — 307 (+0) ед.
  • вертолетов — 293 (+0) ед.
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2 339 (+0)
  • крылатых ракет — 911 (+0)
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5646 (+6) ед.
  • специальной техники — 324 (+3).
потери РФ
Утраты России за 14 апреля. Фото: Генштаб

Напомним, что Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.

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