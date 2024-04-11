Воздушная тревога в Украине сегодня 11 апреля

Фото иллюстративное

Воздушная тревога в Украине ночью 11 апреля охватила все регионы. Воздушные силы ВСУ предупреждают о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вероятны пуски крылатых ракет.

Об опасности сообщает Официальная карта воздушных тревог Украины.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине 11 апреля

По состоянию на 03:49 – если пуски реальные, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 04:15-04:30. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

По состоянию на 04:02 – в воздухе около 9 вражеских бомбардировщиков.

По состоянию на 04:08 — движение вражеских дронов в Полтавской, Киевской, Хмельницкой. "Шахеды" летят в сторону западных регионов Украины.

По состоянию на 04:59 воздушные силы предупредят о пуске ракеты в сторону Миргорода.

Про серию взрывов в Харькове пишут СМИ.

По состоянию на 05:09 вражеские ракеты улетают в сторону Киевщины. В Харьковской области - угроза баллистического вооружения.

Новость дополняется.

Напомним, в ночь на четверг, 11 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о вылете около семи бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома Оленья.