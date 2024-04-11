Воздушная тревога в Украине сегодня 11 апреля

Вся Украина "красная" — взрывы в Харькове
Воздушная тревога в Украине ночью 11 апреля охватила все регионы. Воздушные силы ВСУ предупреждают о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вероятны пуски крылатых ракет.
Об опасности сообщает Официальная карта воздушных тревог Украины.
Воздушная тревога в Украине 11 апреля
По состоянию на 03:49 – если пуски реальные, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 04:15-04:30. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
По состоянию на 04:02 – в воздухе около 9 вражеских бомбардировщиков.
По состоянию на 04:08 — движение вражеских дронов в Полтавской, Киевской, Хмельницкой. "Шахеды" летят в сторону западных регионов Украины.
По состоянию на 04:59 воздушные силы предупредят о пуске ракеты в сторону Миргорода.
Про серию взрывов в Харькове пишут СМИ.
По состоянию на 05:09 вражеские ракеты улетают в сторону Киевщины. В Харьковской области - угроза баллистического вооружения.
Новость дополняется.
Напомним, в ночь на четверг, 11 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о вылете около семи бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома Оленья.
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