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Вся Украина "красная" — взрывы в Харькове

11 апреля 2024 05:06
обновлено: 05:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине сегодня 11 апреля
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Воздушная тревога в Украине ночью 11 апреля охватила все регионы. Воздушные силы ВСУ предупреждают о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Вероятны пуски крылатых ракет.

Об опасности сообщает Официальная карта воздушных тревог Украины.

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Воздушная тревога в Украине 11 апреля

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По состоянию на 03:49 – если пуски реальные, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 04:15-04:30. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

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По состоянию на 04:02 – в воздухе около 9 вражеских бомбардировщиков.

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По состоянию на 04:08  — движение вражеских дронов в Полтавской, Киевской, Хмельницкой. "Шахеды" летят в сторону западных регионов Украины.

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По состоянию на 04:59 воздушные силы предупредят о пуске ракеты в сторону Миргорода.

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Про серию взрывов в Харькове пишут СМИ.

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По состоянию на 05:09 вражеские ракеты улетают в сторону Киевщины. В Харьковской области - угроза баллистического вооружения.

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Новость дополняется.

Напомним, в ночь на четверг, 11 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали о вылете около семи бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома Оленья.

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