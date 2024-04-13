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Макрон та Шольф обговорили підтримку України у війні

13 квітня 2024 08:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Макрон та Шольф обговорили підтримку України у війні
Олаф Шольц та Емманюель Макрон. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори у форматі відеозв'язку. Представники країн обговорили європейські ініціативи щодо військової підтримки України.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

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"Підтвердивши свою непохитну та довгострокову підтримку України, обидва лідери проаналізували роботу, проведену в рамках Конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі 26 лютого, та Веймарського саміту, що відбувся в Берліні 15 березня", — йдеться у повідомленні.

Також Макрон та Шольц обговорили європейські ініціативи з військової підтримки України. 

Крім того, лідери обговорили відносини між ЄС та Китаєм і скоординували свої зусилля, зокрема, щодо захисту ребалансування торговельних відносин та наголосили на впливі війни в Україні на європейську безпеку.

Раніше прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країні, НАТО та ЄС потрібно докласти більше зусиль для допомоги Україні та не дозволити Росії виграти війну.

Також ми писали, що міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та Франції Стефан Сежурне закликали спікера Палати представників США Майка Джонсона якнайшвидше схвалити пакет військової допомоги для України на суму 60 млрд доларів. 

Франція
Німеччина
Емманюель Макрон
військова допомога
Олаф Шольц
війна в Україні

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