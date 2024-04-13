Макрон и Шольф обсудили поддержку Украины в войне
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по видеосвязи. Представители стран обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.
Об этом идет речь на сайте Елисейского дворца.
Поддержка Украины Францией и Германией
"Подтвердив свою непоколебимую и долгосрочную поддержку Украины, оба лидера проанализировали работу, проведенную в рамках состоявшейся в Париже 26 февраля Конференции в поддержку Украины и Веймарского саммита, который состоялся в Берлине 15 марта", — говорится в сообщении.
Также Макрон и Шольц обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.
Кроме того, лидеры обсудили отношения между ЕС и Китаем и скоординировали свои усилия, в частности, по защите ребалансирования торговых отношений и отметили влияние войны в Украине на европейскую безопасность.
Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну.
Также мы писали, что министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины на сумму 60 млрд долларов.
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