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Макрон и Шольф обсудили поддержку Украины в войне

13 апреля 2024 08:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Макрон и Шольф обсудили поддержку Украины в войне
Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по видеосвязи. Представители стран обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.

Об этом идет речь на сайте Елисейского дворца.

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"Подтвердив свою непоколебимую и долгосрочную поддержку Украины, оба лидера проанализировали работу, проведенную в рамках состоявшейся в Париже 26 февраля Конференции в поддержку Украины и Веймарского саммита, который состоялся в Берлине 15 марта", — говорится в сообщении.

Также Макрон и Шольц обсудили европейские инициативы по военной поддержке Украины.

Кроме того, лидеры обсудили отношения между ЕС и Китаем и скоординировали свои усилия, в частности, по защите ребалансирования торговых отношений и отметили влияние войны в Украине на европейскую безопасность.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну.

Также мы писали, что министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Франции Стефан Сежурне призвали спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее одобрить пакет военной помощи для Украины на сумму 60 млрд долларов.

Франция
Германия
Эммануэль Макрон
военная помощь
Олаф Шольц
война в Украине

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