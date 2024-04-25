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Макрон згадав війну в Україні та розповів, від чого залежать умови безпеки для Європи

25 квітня 2024 16:27
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Ілля Рябінін
редактор
Макрон згадав війну в Україні та розповів, від чого залежать умови безпеки для Європи
Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Умови безпеки Європи залежать від того, що Росія не виграє війну, яку вона розв'язала проти України. Наша країна є необхідною умовою європейської безпеки.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє французький телеканал TF1.

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"Чи є в нас якісь межі? Ні. Тому ми маємо бути переконливими, стримувати, бути присутніми й продовжувати зусилля. Тому те, що нам потрібно зробити, і це нова парадигма, — надійна оборона європейського континенту", — заявив він.

За словами французького президента, Європа має наповнити змістом надійну оборону, яка є умовою для відновлення загальноєвропейської системи безпеки.

"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи потрібно для цього нарощувати наш оборонний потенціал, і якщо так, то який? Безсумнівно. Саме тому найближчими місяцями я запрошу всіх наших партнерів до створення цієї європейської оборонної ініціативи", — додав він.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовилися продовжити координацію з метою посилення військової підтримки України

Такої ж спільної угоди французький президент домовився з німецьким канцлером Олафом Шольцем, коли узгодили посилити протиповітряну оборону України

Франція
Емманюель Макрон
Україна
війна в Україні
Росія

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