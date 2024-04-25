Макрон вспомнил войну в Украине и рассказал, от чего зависят условия безопасности для Европы

Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Christophe Petit Tesson

Условия безопасности Европы зависят от того, что Россия не выиграет войну, которую она развязала против Украины. Наша страна является необходимым условием европейской безопасности.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает французский телеканал TF1.

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"Есть ли у нас какие-то пределы? Нет. Поэтому мы должны быть убедительными, сдерживать, присутствовать и продолжать усилия. Поэтому то, что нам нужно сделать, и это новая парадигма — надежная оборона европейского континента", — заявил он.

По словам французского президента, Европа должна наполнить содержанием надежную оборону, которая является условием восстановления общеевропейской системы безопасности.

"Означает ли это, что нам нужен щит противоракетной обороны? Возможно. Нужно ли для этого наращивать наш оборонный потенциал, и если да, то какой? Несомненно. Именно поэтому в ближайшие месяцы я приглашу всех наших партнеров к созданию этой европейской оборонной инициативы", — добавил он.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились продолжить координацию с целью усиления военной поддержки Украины.

Такое же общее соглашение французский президент договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем, когда согласовали усилить противовоздушную оборону Украины.