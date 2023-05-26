Маленький песик Арчі разом з воїнами захищає Україну

Песик Арчі, який захищає Україну. Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Сьогодні, 26 травня, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого опублікували пост, в якому показали пухнастого військового. Песик Арчі доволі милий, але він хоробро захищає Україну разом із нашими воїнами.

Про це інформує 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого у своєму Facebook.

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"Попри те, що Арчі дрібний, він неймовірно поважний, бо брендований, стильний і бойовий — разом із "побратимами" з нашої Князівської бригади він тримає фронт!" — написали на сторінці бригади.

Собака має свою нашивку з кличкою та шеврон, де він служить з військовими.

"А головне, що не кажіть, харизма, в Князівських воїнів, навіть чотирилапих, вона незрівнянна!", — зазначили військові.

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