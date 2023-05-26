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Маленький песик Арчі разом з воїнами захищає Україну

26 травня 2023 17:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Маленький песик Арчі разом з воїнами захищає Україну
Песик Арчі, який захищає Україну. Фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 травня, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого опублікували пост, в якому показали пухнастого військового. Песик Арчі доволі милий, але він хоробро захищає Україну разом із нашими воїнами. 

Про це інформує 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого у своєму Facebook.

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Хоробрий пухнастик

"Попри те, що Арчі дрібний, він неймовірно поважний, бо брендований, стильний і бойовий — разом із "побратимами" з нашої Князівської бригади він тримає фронт!" — написали на сторінці бригади.

Собака має свою нашивку з кличкою та шеврон, де він служить з військовими.

"А головне, що не кажіть, харизма, в Князівських воїнів, навіть чотирилапих, вона незрівнянна!", — зазначили військові.

Нагадаємо, що українські моряки, що прямують до Ізмаїлу, просять взяти під опіку кошеня, яке випадково опинилося у трюмі з металобрухтом. Чотирилапий потрапив на судно в порту Хайфа (Ізраїль), де після пресування металу дивом залишилося живим.

У бійців підрозділу Національної поліції "Білі Янголи" з'явився пухнастий помічник. Щодня Блек супроводжує поліцейських у всіх рятувальних операціях. 

В пункті пропуску "Рені" прикордонники Ізмаїльського загону виявили наркотичні засоби у вантажівці DAF, яка прямувала до Молдови.  Допомогу в розпізнанні наркотиків надав службовий собака Рембо, який відзначився вже не вперше на підступах контрабандистів.

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