Маленькая собачка Арчи вместе с воинами защищает Украину

Песик Арчи, который защищает Украину. Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Сегодня, 26 мая, 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого опубликовали пост, в котором показали пушистого военного. Песик Арчи довольно милый, но он храбро защищает Украину вместе с нашими воинами.

Об этом информирует 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого в своем Facebook.

Читайте также:

Храбрый пушистик

"Несмотря на то, что Арчи мелкий, он невероятно почтенный, потому что брендированный, стильный и боевой — вместе с "собратьями" из нашей Княжеской бригады он держит фронт!" — написали на странице бригады.

Собака имеет свою нашивку с кличкой и шеврон, где она служит с военными.

"А главное, что ни говорите, харизма, у княжеских воинов, даже четвероногих, она несравнима!" — отметили военные.

Напомним, что украинские моряки, которые направляются в Измаил, просят взять под опеку котенка, случайно оказавшегося в трюме с металлоломом. Четвероногий попал на судно в порту Хайфа (Израиль), где после прессования металла чудом осталось живым.

У бойцов подразделения Национальной полиции "Белые Ангелы" появился пушистый помощник. Каждый день Блэк сопровождает полицейских во всех спасательных операциях.

В пункте пропуска "Рени" пограничники Измаильского отряда обнаружили наркотические средства в грузовике DAF, который направлялся в Молдову. Помощь в распознавании наркотиков оказала служебная собака Рембо, которая отличилась уже не впервые на происках контрабандистов.