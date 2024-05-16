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Мали захопити за два дні — полонений окупант розповів про наступ на Вовчанськ

16 травня 2024 11:32
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Степан Гафтко
редактор
Бої за Вовчанськ - полонений окупант розповів про плани Росії
Російський окупант на тлі вантажівки з символікою агресії РФ. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни посилюють атаки на Харківщині. Полонений військовий армії РФ розповів, що перед ними було поставлене завдання зайняти Вовчанськ за два дні. 

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Бутусов у Telegram в четвер, 16 травня. 

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Росіяни розпочали нову атак на півночі Харківської області. Проте бійці ЗСУ дають адекватну відсіч ворогу.

"У місті Вовчанськ росіяни здійснили танкову атаку, у місто зайшли два танки. Вони були швидко знищені вогнем артилерії, мінометів та ударних дронів усіх підрозділів, які зосереджені у Вовчанську. Відео викладено в інтернеті", — зазначив журналіст.

Також у Вовчанську був захоплений полонений зі складу 138-і мотострілецької бригади ЗС РФ Андрей Юргенс, який повідомив, що його бригада спільно з 25-ю мотострілецькою бригадою мали завдання захопити Вовчанськ "за два дня".

"Відео буде викладено в інтернеті. У місті та околицях відбулись бої з російською піхотою, усі атаки відбиті. Але ворог продовжує накопичуватись у Вовчанську та намагається видавити наші війська. Однак центральний квартал Вовчанська продовжує оборонятись українськими воїнами", — повідомив Бутусов. 

Вовчанськ
Пост Бутусова у Telegram

Також він розповів, що українські військові не дозволяють просуватися окупантам у Вовчанську, але росіяни мають у місті успіх. 

"Ніякого просування росіяни на напрямку Липці не мають, українські війська значно посилили удари по ворогу на цій ділянці фронту, та поступово перехоплюють тактичну ініціативу", — зазначив Бутусов.

Нагадаємо, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривають вуличні зачистки від російських військ.

16 травня начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Вовчанськ. Крім того, є влучання й по Чугуєву.

У зв'язку з бойовими діями продовжується евакуація населення. За минулу добу у безпечні регіони вивезли ще 1 756 людей. 

російські війська
ЗСУ
Харків
Харківська область
окупанти
полонені
війна в Україні

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