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На Харківщині посилилися бойові дії, у Вовчанську тривають зачистки, — Генштаб ЗСУ

15 травня 2024 23:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Харківщині посилилися бойові дії, — вечірнє зведення Генштабу ЗСУ
Українські парамедики евакуюють пораненого бійця з-під Вовчанська. Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Станом на середу, 15 травня, на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У місті Вовчанськ досі тривають вуличні зачистки від російських військ.

Про це йдеться у зведенні від Генштабу ЗСУ.

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Як повідомляється, російська армія продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля ворога зосереджені на Покровському та Куп’янському напрямках. ЗСУ у відповідь вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу.

Водночас станом на зараз українська армія відбила 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуація частково стабілізована, продовжується зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби втрати російських військ сягнули 60 осіб вбитими, втрачено 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також було уражено 11 місць укриттів.

На Куп’янському напрямку Харківщини, як додається, ворог 28 разів вступав у бій в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Підрахунок втрат російських сил досі триває.

На Харківщині посилилися бойові дії, у Вовчанську тривають зачистки, — Генштаб ЗСУ - фото 1
Скриншот зведення від Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, за даними від американського Інституту вивчення війни, за останню добу темп просування російських сил на півночі Слобожанщини знатно скоротився.

Водночас, за інформацією начальника патрульної поліції Вовчанська Олексія Харківського, на вулицях міста досі точаться бої, оскільки росіяни намагаються просунутися вглиб населеного пункту.

російські війська
ЗСУ
Україна
Харківська область
війна в Україні

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